Alineaciones Elche-Osasuna: posibles onces, lesionados y sancionados

El conjunto dirigido por Eder Sarabia recibirá a los de Alessio Lisci en el Martínez Valero

Elche y Osasuna se enfrentarán este viernes (21 horas) en el estadio Martínez Valero, en el partido correspondiente a la jornada 24 de Primera División. El encuentro enfrentará a dos conjuntos en rachas opuestas, mientras que uno arrastra seis partidos sin ganar, el otro lleva cuatro encuentros sin conocer la derrota. Conoce los posibles onces de Eder Sarabia y Alessio Lisci, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.

Elche

El Elche se presentará al partido con bastantes bajas en la parcela defensiva. Respecto a las bajas aseguradas, Eder Sarabia no podrá contar con David Affengruber, quien está sancionado por acumulación de amarillas. Héctor Fort sigue sin estar disponible tras su lesión de larga duración en el hombro. Tanto Josan como Buba Sangaré se perderán el encuentro ante Osasuna debido a unas molestias musculares.

La gran duda será Grady Diang. El congoleño arrastra dolores lo que harán que su presencia sea duda hasta el último momento. La buena noticia es el regreso de Rafa Mir. El delantero murciano regresa a la convocatoria tras un mes fuera por lesión.

Osasuna

En cuanto a los visitantes, el conjunto dirigido por Alessio Lisci apenas tiene ausencias. Osasuna no podrá contar con Enzo Boyomo, que se perderá el partido ante el Elche por una lesión en el tobillo. Moncayola ha entrado en la convocatoria, pero será una incógnita si será de la partida. En los regresos, los de Pamplona recuperan a Torró tras sanción.

Posible alineación del Elche

Matías Dituro; Pedrosa, Chust, Bigas, Pétrot, Valera; Aguado, Febas, Neto; Álvaro Rodríguez y André da Silva.

Posible alineación de Osasuna

Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Rubén García, Torró, Aimar Oroz; Moro, Budimir y Víctor Muñoz.

