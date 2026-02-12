Horario y dónde ver el Elche-Osasuna de la jornada 24 de Primera División

Elche y Osasuna se enfrentarán este viernes 13 de febrero, a partir de las 21 horas, en el estadio Martínez Valero. El partido, correspondiente a la jornada 24 de Primera División, será un duelo directo entre dos equipos que luchan por eludir el descenso a la Segunda División. Eso sí, ambos atraviesan momentos de forma muy distintos.

El Elche de Eder Sarabia llega a la cita tras un inicio de 2026 complicado. Suma cinco derrotas y dos empates, con eliminación copera incluida, y todavía no sabe lo que es ganar desde el cambio de año. De hecho, su margen respecto al descenso se ha reducido hasta los dos puntos y el club franjiverde ha pasado a ser 15º clasificado.

Por su parte, Osasuna llega al Martínez Valero inmerso en su mejor dinámica de la temporada. Los de Alessio Lisci han sumado 10 de los últimos 12 puntos posibles. Llegan al feudo franjiverde como noveno clasificado, con 29 puntos, y tienen siete puntos de margen respecto al descenso.

En el partido de ida, enmarcado en la jornada 6 de competición y disputada entre semana, empataron a uno gracias al gol de Adrià Pedrosa en el último minuto.

¿Dónde ver por TV el Elche-Barça?

El partido entre Elche y Osasuna de este viernes se podrá seguir a través de DAZN, donde desde media hora antes de que inicie el partido se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos equipos.