La previa del Elche-Osasuna: A reivindicarse con Rafa Mir, sin Affengruber... y ¿con Dituro?

Noche importante en el Martínez Valero. De las que te aúpan anímicamente y suponen un respiro clasificatorio o, por el contrario, siguen ahondando en una crisis que ya dura demasiado. El Elche recibe este viernes (21 horas) a un lanzado Osasuna. El conjunto entrenado por Alessio Lisci aterriza en el feudo franjiverde en su mejor momento. Suma 10 puntos de los últimos 12 posibles, con victorias destacadas a domicilio en escenarios como Vallecas o Balaídos.

Un rival complejo, que llega en una dinámica ascendente. Y que desafía con asaltar un Martínez Valero que ha dejado atrás su aura de fortín con el cambio de año. Un punto de nueve ha sumado el equipo de Eder Sarabia en su estadio, en 2026. Derrotas frente a Villarreal y Barça y un empate frente al Sevilla. Ocho goles encajados en esos tres partidos. Son demasiados registros negativos como para no plantearse un relevo bajo palos.

De nuevo, la misma disyuntiva que inició la temporada. ¿Matías Dituro o Iñaki Peña? "Un cambio siempre se puede dar porque tenemos una de las mejores porterías de la liga. En el caso de Mati, específicamente, está muy preparado. Cada día puede jugar cualquiera de los dos", dice Sarabia, en la previa, sobre la posibilidad de que se produzca un relevo en la meta. El argentino, que fue el Zamora de Segunda el curso pasado, todavía no sabe lo que es perder en liga. Son siete partidos, dos victorias y cinco empates. Y, sobre todo, una sensación de seguridad que Peña ha ido perdiendo con el paso de las semanas y la llegada de los malos resultados.

Posibles alineaciones del Elche-Osasuna correspondiente a la jornada 24 en Primera División. / INFORMACIÓN

Al margen de la incógnita bajo palos, lo que es seguro es que el conjunto franjiverde no podrá contar con su káiser. David Affengruber cumple ciclo de amarillas. Una baja muy sensible que deja la zaga franjiverde bajo mínimos. Salvo sorpresa, el capitán Pedro Bigas volverá a ser titular, acompañado por Léo Petrot y Víctor Chust. En los carriles, Germán Valera es fijo por la izquierda... y Tete Morente, tras una semana poniéndose a punto, podría debutar por la derecha. Es el fichaje invernal que más opciones tiene de entrar en el once, ya que el lateral Buba Sangaré no entrará en la convocatoria por molestias musculares. Tampoco estará disponible Josan Ferrández. A ambos se le espera para la próxima semana.

Bajas y el regreso del 'Pichichi'

A las bajas de Affengruber, por sanción, y de Buba y Josan, por problemas físicos, se suma el lesionado de larga duración Héctor Fort. El futbolista del Barça se reincorporará a finales de marzo... en el mejor de los casos. Sarabia tiene esas cuatro bajas confirmadas y otra duda, la de Grady Diang. El extremo congoleño sintió molestias a mitad de esta semana y podría no entrar en la convocatoria.

Rafa Mir, durante un calentamiento esta temporada. / Europa Press

La mejor de las noticias en la enfermería franjiverde viene dada por el 'Pichichi' del equipo. Rafa Mir volverá a una convocatoria seis semanas después. El delantero cartagenero, que suma seis dianas esta temporada, está completamente recuperado de sus molestias en el bíceps femoral izquierdo y entrará en la convocatoria. Eso sí, tras una inactividad de casi un mes y medio, la dupla atacante todo apunta que volverá a ser integrada por André Silva y Álvaro Rodríguez.

Lisci y los refuerzos rojillos

El impulso clasificatorio que ha sufrido Osasuna en el último mes —es 9º con 29 puntos, mientras que el Elche es 15º con 24— llega tras un mercado invernal con refuerzos de nivel. El equipo rojillo ha incorporado al mediapunta Raúl Moro, por cinco millones de euros, y al lateral izquierdo Javi Galán, del Atlético de Madrid. Dos incorporaciones de rendimiento inmediato, ya asentados en el once de Lisci y que apuntan a ser titulares este viernes, en el Martínez Valero.

En cuanto a las bajas, el extremo Iker Benito y el central Enzo Boyomo están descartados. Además, es duda el centrocampista Jon Moncayola, pendiente de su recuperación de un problema respiratorio, y el delantero Kike Barja. El resto, todos preparados para una noche que promete ser muy exigente en clave franjiverde.