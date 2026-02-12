Sarabia, en la previa al Elche-Osasuna: "Somos rigurosos en el análisis y vemos que el equipo sigue haciendo muchas cosas bien"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, sigue apostando por creer. "No estamos tanta diferencia entre el equipo que enamoraba (hace semanas) y el de ahora)", afirmó el técnico en la previa al Elche-Osasuna, de este viernes (21 horas). "Somos rigurosos en el análisis y vemos que el equipo sigue haciendo muchas cosas bien. Seguramente mañana se vea a ese equipo enérgico, con un poco de rabia, y muchas ganas de enchufar a la afición desde el principio. Así lleva siendo el último año y medio", afirmó el entrenador.

El bilbaíno puso el foco en la importancia que tendrá frente a Osasuna, equipo que ha sumado 10 de los últimos 12 puntos, controlar bien "el balón parado y las segundas jugadas. Es un aspecto que a veces nos falta y debemos mejorar. Ellos son un equipos que tienen mucha energía, es agresivo y atraviesa un buen momento. Sacan los partidos a base de convicción y tienen jugadores muy inspirados en los últimos metros. Necesitaremos poner, desde el principio, esa misma energía, la chispa y la frescura que ellos le van a poner. Estoy convencido de que vamos a conectar con nuestra afición desde el principio".

Sobre las bajas, el técnico confirmó las ausencias de Josan Ferrández y de Héctor Fort, además de la del central David Affengruber, sancionado. "Está acortando plazos, es más leve de lo que parecía al principio, puede que esté para la próxima semana", dijo sobre el de Crevillente. Acerca de Fort, Sarabia comunicó que sigue con su recuperación en Barcelona, con el club al que pertenece en propiedad, y que estará de baja al menos otras seis semanas... en el mejor de los casos.

Rafa Mir coge un balón con las manos durante el entrenamiento del miércoles. / Áxel Álvarez

Además, serán duda para la cita el flamante fichaje Buba Sangaré y Grady Diang. Ambos cuentan con molestias físicas. La gran noticia en este aspecto llega con el 'Pichichi' franjiverde, Rafa Mir. El delantero está listo para volver a jugar tras más de un mes lesionado y formará parte de la convocatoria este viernes. "El fútbol es un estado de ánimo. No vale con decir que hay que ganar un partido para que eso cambie. Hay que hacer cosas bien, durante un tiempo, para estar mejor", dijo sobre el estado anímico que atraviesa el vestuario.

¿Peña por Dituro?

Otra de las cuestiones en las que incidió el entrenador del club ilicitano fue en las "cosas a mejorar" de su plantilla, con el aspecto defensivo como gran debe. El Elche encaja 2,6 goles de media por partido en este 2026, una cifra incompatible con ser competitivo. En ese mismo sentido, no quiso descartar un cambio en la portería en el que Iñaki Peña regresara al banquillo... y Matías Dituro, Zamora en Segunda el curso pasado, entrara en escena. "Un cambio en la portería siempre se puede dar porque tenemos una de las mejores porterías de la liga. Mati (Dituro) está muy preparado", señaló.

Dituro e Iñaki Peña, porteros del Elche que compiten por la titularidad. / LOF/EFE

El técnico del Elche también puso, a su manera, el foco en el arbitraje que está recibiendo el equipo en este 2026. Al conjunto ilicitano le han pitado un penalti en las 23 jornadas disputadas hasta el momento. "Hablar sobre eso lo dejo en vuestras manos. Ya sabéis que no quiero opinar de esas situaciones arbitrales. Simplemente le dije (al cuarto árbitro en Anoeta) que nos han pitado un penalti de momento. Y somos un equipo que llega, pisa área y genera situaciones. Lo dejo en vuestras manos decir si merecemos más o no... pero la realidad es que nos han pitado solo un penalti", desarrolló.