Sarabia se reafirma en su símil entre los bazocas y los tirachinas: "Lo que dije fue una obviedad"

Reconociendo que sus declaraciones pudieron ser exageradas en la forma de expresarse. Pero no dando ni un paso atrás en la intención que llevaban. El entrenador del Elche, Eder Sarabia, se ratifica en sus polémicas declaraciones en Anoeta. Entonces, comparó las instalaciones deportivas de la Real Sociedad con las del Elche, haciendo un símil entre los "tanques y bazocas" txurri-urdin y "el tirachinas" franjiverde. Para algunos, principalmente en redes sociales, desafortunadas. Para otros, grupo en el que se incluye el propio Eder, la pura realidad.

El técnico bilbaíno, una semana después, se mantiene en la misma línea. "Quien no esté de acuerdo con lo que dije no quiere mirar la realidad de frente. Igual me expresé mal... pero puede también que no me quisisteis entender. En el siglo 21, la Real lleva 20 años en Primera. Osasuna (rival de este viernes) también lleva otros tantos. Nosotros llevamos seis años. Aquel día coincidió que hicimos una activación allí por la mañana y Zubieta ha crecido una barbaridad. Lo que dije es una obviedad. No hablo solo del Elche, hablo de los recién ascendidos. Si alguien quiso entender que perdimos porque ellos entrenan en Zubieta y nosotros en el Díez Iborra... pues hombre, puede que no tenga demasiada capacidad de comprensión", afirmó el bilbaíno.

Fue el inicio de la respuesta, pero Sarabia se tomó más de 10 minutos para aclarar sus palabras en Donosti. Lo hizo desde la calma, repitiendo sus argumentos. Y convencido de que las redes sociales —donde se han centrado gran parte de las críticas— no se corresponde con la realidad. "El 90 y pico por cierto de la gente está tremendamente orgullosa de lo que es este equipo. Ya estuvo orgullosa el año pasado. Y lo están precisamente por lo que hacemos siempre. Lo que estamos consiguiendo vivir ahora es mucho más que un resultado. Eso es lo que sigue pensando la inmensa mayoría. Luego hay gente que desde la frustración, tras el resultado, traslada cabreado una opinión en redes sociales. Y eso es muy fácil".

"Puede haber preocupación y es normal. Van a querer seguir viviendo cosas inolvidables junto a nosotros. A veces falta por poner las cosas un poco en contexto. Yo soy el primero que es crítico, exigente y aprieta cuando toca. Me expongo tremendamente siempre, nunca miro para otro lado. Y ahora mismo os aseguro que este equipo tiene menos puntos que juego. Esto no va de Eder Sarabia. Yo no estoy preocupado de si me tienen que echar o no. Pero la realidad, a día de hoy, es que este equipo no ha tocado el descenso en toda la temporada. En algún momento lo podremos tocar... pero eso para un recién ascendido es una barbaridad", añadió Sarabia.

"Yo lo que quiero es que cuando me vaya de aquí, este club sea más grande. Que dentro de 20 años podamos decir que hemos estado los 20 en Primera División. Con esta propiedad, de seis años que lleva cuatro han estado en Primera. Pues vamos a confiar en eso. El otro día una mujer me decía: "Mi marido está alucinado. Antes nunca venía al Elche y ahora me encanta y vengo siempre a veros, hasta me entero antes de los resultados que él". Para mí, esa es la realidad. Y no lo que se pueda transmitir en una red social en un momento de frustraciones", agregó Eder, haciendo una distinción entre las redes sociales y la vida real.

Noticias relacionadas

"Nosotros, a día de hoy, hay que reconocer que en Primera División somos uno de los pequeños. Pero con eso, vamos a ir competir a todos los lados. Me repito, mi principal objetivo no es ni ganar ni dejar de hacerlo. Yo lo que quiero es que cuando me vaya de aquí el club sea más fuerte y sea más sólido. Y creo que con esta propiedad, vamos en el camino indicado", finalizó su extenso argumento.