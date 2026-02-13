El 1x1 franjiverde del Elche-Osasuna: Ni la vuelta de Rafa Mir pudo con el muro Herrera

Después del mal estado de forma de los últimos partidos, un empate podría parecer un buen resultado. El juego demuestra, sin embargo, que el punto sabe a poco. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:

6 Matías Dituro, Portero Tranquilo En su vuelta a la titularidad, el argentino no tuvo muchas intervenciones. Aún así, supo salir del área para cortar balones cuando lo requirió la jugada.

5 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Fundido El gaditano tuvo su primera aparición bajo las órdenes de Sarabia. Su rol era claro, cubrir todo el carril derecho. La tarea, por momentos se le hizo un mundo. En la segunda parte supo dosificarse y tuvo un papel más discreto. Fue sustituido finalmente en el minuto 85.

6,5 Léo Petrót, Defensa Correcto El defensa francés fue el central derecho en la habitual línea de 3. Jugando con su pierna menos favorable se mostró infranqueable. En cuanto a la distribución encontró su refugio en el pase atrás al portero.

7,5 Víctor Chust García, Defensa Sólido Su emparejamiento con Budimir no era el ideal. Aún con eso, salió del compromiso de manera excelente. Si el equipo dejó la puerta a cero fue en gran parte por su gran actuación. Con balón se mostró tranquilo, calma que transmitió a sus compañeros.

6,5 Pedro Bigas, Defensa Capitán Lideró al equipo desde la defensa. Pese a las molestias, consiguió frenar el ataque rival sin problema aparente. Cerró una actuación más que correcta con una portería a cero.

7 Germán Valera, Centrocampista Incansable No dejó de correr hasta el pitido final. Se hizo amo y señor de la banda izquierda. De su zurda surgieron grandes ocasiones para el equipo que, por desgracia, no pudieron materializarse.

7 Aleix Febas, Centrocampista Director El juego fue al ritmo que el catalán dictaba. Sus conducciones rompieron líneas en todo momento y sus pases fueron el motor del equipo en todo momento y así se lo reconoció el entrenador rival tras el partido.

5,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Discreto Ante la gran actuación de sus compañeros, rápidamente adoptó un rol más secundario para apoyar a Febas por un lado y a Valera por otro. Jugando con una amarilla, su potencial defensivo se limitó y fue sustituido en el 80.

4,5 Lucas Cepeda, Centrocampista Desplazado Sarabia experimentó con el chileno haciéndole jugar por dentro. Fuera de su posición natural y todavía adaptándose al sistema del Elche, no creó grandes oportunidades. Tuvo una gran ocasión en la primera parte terminó estrellándose en la defensa de Osasuna.

6 André da Silva, Delantero Frustrado La gran actuación del portero rival fue mermando su nivel según avanzaba el partido. En ocasiones, se le notó ansioso por buscar una gran oportunidad pero siempre se topaba con Herrera.

6,5 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Desacertado Fue el autor de las ocasiones más claras que tuvo el equipo pero no tuvo su mejor día de cara a puerta. En labores asociativas, sin embargo, volvió a demostrar un gran nivel sabiendo domar los balones en largo que, constantemente, le brindaba Dituro.

5 Martim Neto, Centrocampista Revulsivo En los 15 minutos de los que dispuso, aportó el mismo nivel de juego que Aguado, creando junto a Febas y siendo una amenaza desde segunda línea en ataque. Como el resto de sustituciones, para cuando entró en dinámica de partido ya había terminado.

3 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Descolocado Entró en el minuto 80 para colocarse en el medio del campo. Allí se le vio perdido y, en ocasiones, en medio de la creación de otros compañeros. A nivel defensivo, en cambio, supo aportar uun extra de físico que permitió controlar la recta final.

s.c. Rafael Mir, Delantero Vacío Hubo que esperar hasta el 85 para ver su regreso de lesión. En el poco tiempo que tuvo apenas entró en contacto con el balón.