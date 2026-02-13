Elche CF
Un equipo de campeones junto a sus ídolos franjiverdes
Port Hotels une a Aspanion y al Elche con una doble acción solidaria por el Día Internacional del Cáncer Infantil
Los prolegómenos del Elche-Osasuna han vivido un momento emotivo gracias a una iniciativa en la que Port Hotels, Aspanion y el club franjiverde impulsan una doble acción por el Día Internacional del Cáncer Infantil, que tendrá lugar este domingo, 15 de febrero.
La cadena hotelera, con fuerte presencia en la ciudad de las palmeras, ha promovido esta iniciativa para acercar la labor de Aspanion a toda la afición del Elche, generando un vínculo especial entre deporte y compromiso social.
La primera de las dos acciones ha tenido lugar este mismo viernes. Once niños y niñas de Aspanion han saltado al césped del estadio Martínez Valero acompañando a los jugadores, en un gesto simbólico de visibilidad y apoyo.
Tras la foto oficial, donde han posado jugadores y niños, Port Hotels ha invitado a los niños y a sus familias a disfrutar del partido desde la grada, compartiendo una experiencia única.
Merienda este lunes con dos futbolistas
La segunda acción tendrá lugar este lunes en el Hotel Huerto del Cura. Los niños acudirán acompañados de sus familias para participar en una merienda solidaria junto a dos jugadores del primer equipo franjiverde.
La jornada incluirá un espacio de firmas y fotografías para que los pequeños puedan estar con sus ídolos en un ambiente cercano y distendido. Una experiencia pensada para compartir sonrisas, generar recuerdos inolvidables y reforzar el mensaje de apoyo y esperanza que impulsa esta iniciativa.
Ambas acciones forman parte de la campaña solidaria anual de Port Hotels con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. El próximo 15 de febrero, el 3% de todas las reservas realizadas a través de la web oficial de la cadena se destinará íntegramente a Aspanion, contribuyendo al apoyo que la entidad presta a las familias en la Comunidad Valenciana.
