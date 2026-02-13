Sarabia, tras el Elche-Osasuna: "En otro momento de la temporada el partido acaba 4-0 o 5-1"

El técnico del Elche, Eder Sarabia, afirmó este viernes, tras el empate ante Osasuna, que en otro momento de la temporada, con una dinámica positiva, su equipo había ganado el partido "4-0 o 5-1".

"Hemos hecho un partidazo, lo único que no hemos tenido ha sido acierto", dijo el preparador vasco, que lamentó que en este momento del campeonato su equipo no tenga el "puntito" necesario para acertar ante la portería rival.

"Hay que seguir por aquí. Los jugadores interpretan bien lo que les pedimos y les gusta lo que hacemos", indicó el preparador, que lamentó que el fútbol "sea el único deporte del mundo en el que puedes ser tremendamente superior al rival y no ganar".

"Poco más se puede pedir. Tener más acierto, que va a llegar", insistió Sarabia, que valoró que Osasuna, en un buen momento de juego y resultados, "no nos haya generado casi nada".

Elogios a sus delanteros

"Sólo han tenido una de Aimar, pero ya hubiera sido el colmo perder el partido. No hemos podido ganar, pero sumamos", apostilló.

El técnico vasco elogió la actuación de sus delanteros, Álvaro Rodríguez y André Silva, a pesar de su nulo acierto ante la portería navarra.

Álvaro Rodríguez se lamenta tras fallar una ocasión para marcar / Matías Segarra

"Para mí han hecho un partido exagerado. Hacía tiempo que no veía a una pareja de delanteros generar tanto peligro. Da rabia no ganar, pero han hecho un partidazo", señaló el técnico, que incidió en que pese a empatar el Elche jugó mejor que, por ejemplo, en otros partidos en los que goleó al rival.