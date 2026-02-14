Dituro se pide el «1» en el Elche

Vuelve el debate a la portería del Elche... si es que alguna vez se fue. La principal noticia positiva del empate contra Osasuna del viernes fue el cierre a la sangría defensiva que sufría el conjunto franjiverde durante 2026, empeorando notablemente sus números hasta Navidad: de 1,28 goles recibidos por partido (23 en 18)... ¡a 2,67 (16 en 6)!

En el once titular hubo dos importantes novedades en este sentido. La del capitán Pedro Bigas, fundamental como líder de la zaga, y la del guardameta. Eder Sarabia ordenó rotación y Dituro entró por Iñaki Peña. El argentino respondió a su nivel habitual, aportando tranquilidad a sus compañeros, una buena salida de balón y su excepcional golpeo en largo, casi siempre conectando con Álvaro Rodríguez. Además, paró, especialmente en una ocasión en el tramo final.

La temporada de Dituro, pese a su suplencia desde que Iñaki Peña se asentó en los planes principales de Sarabia como cancerbero titular, está siendo muy destacable. En liga ha disputado 8 encuentros, en los que ha encajado 7 goles, un promedio sensiblemente inferior al tanto por duelo que en caso de haberlo podido mantener si hubiese sido el fijo en el conjunto ilicitano solo lo mejorarían en Primera División el belga Courtois, del Real Madrid, y el barcelonista Joan García. Los dos de los grandes.

Además, hay un dato que ensalza todavía más el rendimiento de Dituro, que el próximo mes de mayo cumplirá 39 años y que es uno de los referentes del vestuario del Elche, juegue o no cada partido. Los dos últimos goles que ha recibido (Valencia y Real Sociedad) han sido ambos de penalti, transformados, respectivamente, por Pepelu y Oyarzabal, buenos especialistas en dicha materia.

Para encontrar al último jugador capaz de batir a Dituro en jugada habría que remontarse a finales del mes de septiembre, cuando Borja Iglesias superó al de Bigand, que por lo tanto lleva, a nivel personal, 338 minutos sin que ningún rival le supere, salvo ejecución desde los fatídicos once metros. Aquel choque contra el Celta correspondió a la séptima jornada de liga y, tras él, Iñaki Peña recibió los galones de titular.

Ahora, Dituro quiere recuperar ese dorsal «1» en las prioridades de Sarabia. Oposita al mismo desde la veteranía, los servicios prestados (ascenso y trofeo Zamora en la 2024-2025) y el rendimiento presente. El técnico vasco le dio la alternativa en pleno bache de resultados y sensaciones y la imagen de solidez ofrecida por el Elche contra Osasuna, sin Affengruber sobre el terreno de juego, otro de los pilares atrás; le puede ayudar, por primera vez, a que el hombre que reparte ese «1» en la previa de cada partido decida otorgarle una continuidad de la que no dispone desde principio de curso.

Sin derrotas en liga

Dituro fue titular en las cuatro primeras jornadas de la 2025-2026 (Betis, Atlético, Levante y Sevilla). En las tres primeras, en agosto, Iñaki Peña todavía no había aterrizado en la ciudad de las palmeras. Desde entonces, cuatro presencias discontinuas (Celta, Real Sociedad, Valencia y Osasuna), en las que ha hecho méritos para recibir más oportunidades, además de la participación en los cuatro encuentros de Copa del Rey (Los Garres, Quintanar del Rey, Eibar y Betis) donde solo dejó una mácula en el segundo de ellos, con un fallo al sacar, perjudicado por la poca visibilidad debido a la mala iluminación, que acabó costando un gol y el paso por la prórroga para obtener el billete a la siguiente ronda del torneo.

De esos 12 partidos oficiales que lleva disputados Dituro esta campaña, el Elche únicamente ha caído en uno, el de octavos de Copa contra el Betis en Sevilla. En liga no sabe lo que es perder como franjiverde en Primera División: ocho duelos, dos victorias y seis empates. Los números invitan a pensar que Dituro pueda tener continuidad el viernes contra el Athletic. Y las sensaciones también avalan al argentino.