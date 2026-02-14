Elche CF
El Elche frena la sangría defensiva: portería a cero siete partidos después
La noticia positiva del partido contra Osasuna fue el cambio de dinámica en la zaga franjiverde
Pese a no reencontrarse con la victoria y conseguir la primera del año natural, el Elche logró este viernes contra Osasuna romper uno de los gafes que arrastraba durante el mes y medio que se ha cubierto de 2026: dejar su portería a cero.
Además, el conjunto franjiverde lo hizo con la sensación de recuperar gran parte del equilibrio defensivo que parecía haber perdido desde el parón navideño. Los ilicitanos fueron dominadores y los navarros apenas generaron ocasiones claras de peligro a lo largo de los 95 minutos que duró el choque.
Todo ello coincidieron con el regreso al once titular tanto del portero argentino Matías Dituro, suplente durante gran parte de la temporada de Iñaki Peña, y del capitán Pedro Bigas, fundamental en el sistema defensivo de Eder Sarabia; y pese a la ausencia del austriaco David Affengruber.
Esta última fue cubierta con el desplazamiento al eje central del valenciano Víctor Chust, quedando el francés Léo Petrot como central por la derecha (y no carrilero), pese a ser zurdo. Así, el Elche contuvo al croata Budimir, principal referencia ofensiva rojilla, que esta temporada lleva 11 goles en liga y en las dos anteriores marcó 21 y 16, respectivamente.
La sensación atrás del Elche fue de recuperar firmeza en el Martínez Valero. Osasuna disparó únicamente en 6 ocasiones, dos de ellas entre los tres palos, una cifra muy inferior a la de los últimos partidos de los franjiverdes, en los que los rivales llegaban al área de Peña con demasiada facilidad.
El cambio de 2025 a 2026
La última vez que el conjunto dirigido por Sarabia consiguió dejar su portería a cero fue en el último partido de 2025, la goleada al Rayo Vallecano (4-0). Desde entonces, siete partidos oficiales (seis de liga y uno de Copa), encajando siempre: Villarreal (1-3), Valencia (1-1), Betis (2-1, Copa), Sevilla (2-2), Levante (3-2), Barcelona (1-3) y Real Sociedad (3-1).
Aparte de haber encadenado tres jornadas seguidas encajando tres goles en cada una de ellas, la diferencia en el promedio encajador del Elche entre 2025 y 2026 estaba siendo más que preocupante. Hasta el parón de Navidad, el Elche había encajado 23 goles en 18 partidos de liga, un promedio más que aceptable para un equipo de perfil ofensivo: 1,28 tantos por partido.
En los seis primeros encuentros de 2026, los ilicitanos sacaron en 16 ocasiones el balón de su portería. La media había ascendido hasta 2,67 dianas encajadas por duelo. Una sangría que, contra Osasuna, al menos se pudo cortar, pese a no conseguir la ansiada victoria.
