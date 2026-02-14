Elche CF
Pedro Bigas, capitán del Elche: "Todos los equipos pasan malas rachas pero los resultados llegarán"
El central balear, que volvió al once titular ante Osasuna, quita importancia a los 7 partidos de liga sin ganar
El defensa y capitán del Elche Pedro Bigas afirmó, tras el empate de su equipo ante Osasuna, que todos los equipos atraviesan "malas rachas" a lo largo de la temporada y se mostró convencido de que los resultados positivos "llegarán".
El central, en declaraciones facilitadas por el club, restó dramatismo a la serie de siete jornadas consecutivas sin ganar de su equipo, que ha visto reducida la ventaja con la que contaba respecto a la zona de descenso.
"El equipo está con confianza e ilusión. Eso no lo ha perdido y es fundamental para lograr el objetivo", señaló el jugador balear, quien añadió que la única preocupación del vestuario es "seguir trabajando y dar el máximo por parte de cada jugador".
Portería a cero en su regreso
Bigas destacó que para un equipo como el Elche resulta clave "mantener la portería a cero", algo que volvió a ocurrir este viernes, coincidiendo con su vuelta al once titular tras un mes ausente en las alineaciones iniciales de Eder Sarabia.
El defensa quitó relevancia al hecho de que la última portería sin encajar coincidiera con el regreso a la titularidad de Matías Dituro en detrimento de Iñaki Peña. "Tenemos dos porterazos. Los dos encajan en la línea del míster y nos sentimos seguros con los dos. Nos pasa en todas las posiciones: el que juega es muy bueno y el que no, te lo pone difícil", explicó.
Bigas, que reapareció como titular tras superar una lesión de rodilla sufrida en enero, afirmó encontrarse bien físicamente y satisfecho por poder seguir "sumando minutos y trabajo" con el Elche.
Siete jornadas sin ganar
El Elche suma ya siete jornadas consecutivas de Liga sin lograr la victoria, lo que iguala la peor racha de esta misma temporada. El conjunto ilicitano ya pasó un bache de resultados idéntico desde el pasado mes de octubre hasta diciembre, cuando enlazó tres empates y cuatro derrotas.
El Elche comenzó aquella mala dinámica con una derrota ante el Alavés (3-1), primera del curso, y posteriormente empató con el Athletic Club (0-0), cayó ante Espanyol (1-0) y Barcelona (3-1), para empatar con Real Sociedad (1-1) y Real Madrid (2-2).
El conjunto de Eder Sarabia cerró la mala dinámica con una derrota en Getafe (1-0) antes de cambiar su inercia negativa con un triunfo frente al Girona (3-0).
La actual mala dinámica del Elche comenzó en el inicio del año, cuando perdió ante el Villarreal (1-3). Tras empatar en Mestalla (1-1) y con el Sevilla (2-2), el Elche cayó ante Levante (3-2), Barcelona (1-3) y Real Sociedad (3-1), para aumentar la racha negativa con el empate ante Osasuna (0-0).
La próxima jornada, el Elche tendrá la oportunidad de evitar ampliar su mala dinámica de resultados en San Mamés.
