El Elche queda a un punto del descenso a Segunda División

El Elche cerrará la jornada 24 de Primera División con 25 puntos, ubicado en la 16ª posición de la tabla, a solo un punto de la zona de descenso a Segunda División, tras los resultados de un fin de semana en el que los ilicitanos empataron con Osasuna el viernes y varios de sus rivales directos consiguieron resultados positivos.

Sevilla y Alavés empataron entre ellos, mientras que el Valencia se llevó el derbi contra el Levante y el Rayo Vallecano dio la sorpresa al imponerse con contundencia al Atlético de Madrid (3-0). Una serie de resultados que acercan más que nunca al abismo al conjunto dirigido por Eder Sarabia. Falta por jugar el Girona, que este lunes se mide al Barcelona.

En lo más bajo de la tabla, la noticia positiva en clave franjiverde es que el intento de remontada del Mallorca contra el Betis se quedó en eso, ya que en caso de que los baleares hubieran empatado, el Elche hubiera quedado en puntos de descenso, aunque sin caer a la zona roja, debido al golaveraje general. Además, los dos últimos, Levante y Oviedo, siguen sin salir del pozo, ambos recién ascendidos a la máxima categoría, como los ilicitanos.

Sin pisar descenso

Hay que recordar que el Elche no ha estado ubicado, hasta el momento, en zona de descenso en ninguna jornada de la 2025-2026, debido a su buen inicio de campeonato. En la jornada 3 los franjiverdes eran 13º y luego se ubicaron en la parte alta de la tabla. La posición actual es la peor de los hombres de Eder Sarabia en lo que llevamos de campeonato.

Sarabia, con un papel con indicaciones tácticas en la mano, da órdenes a sus jugadores en el Reale Arena. / LOF

El siguiente reto de los ilicitanos será medirse al Athletic en San Mamés, en otra cita programada para un viernes. Y ahí, en esa próxima jornada, en caso de no obtener la victoria, el Elche podría caer a posiciones de descenso a Segunda División.