El Elche regresa... a medias: 17 remates, cero goles

Tirar como antes, fallar como nunca. El Elche volvió a mostrar una más que aceptable versión ofensiva... hasta llegar al remate. Ahí, en la definición, ante Osasuna se perdieron dos puntos que el conjunto franjiverde mereció. Lo dice la estadística, tanto la normal como la avanzada. Lo reclamó Eder Sarabia en rueda de prensa. Y lo concedió, incluso, el entrenador rival, Alessio Lisci.

El Elche se quedó a cero en goles el viernes y a uno en puntos, sin romper su gafe de 2026, año en el que todavía no sabe lo que es ganar, por la falta de puntería de sus delanteros. Álvaro Rodríguez y André Silva lo hicieron (casi) todo bien. Los duelos aéreos, los desmarques, la compenetración entre ellos, las asistencias... Pero cuando tuvieron que batir a Sergio Herrera, fallaron. Ocasiones clarísimas en la mayoría de los casos. Algunas, al limbo. Otras, detenidas por el cancerbero rojillo, el más destacado de los suyos.

Los hombres de Sarabia realizaron 17 remates en total contra Osasuna. Cinco de ellos fueron entre palos. Ninguno besó la red. Esos 17 tiros es la segunda cifra más alta de la 2025-2026 en liga, únicamente superada por los 18 remates del día del Rayo Vallecano, que terminó en goleada (4-0). Esa fecha que sigue fijada como la última en la que el Elche logró un triunfo, correspondiente al pasado mes de diciembre, cuando los ilicitanos afrontaban una plácida Navidad tras la cual, las alegrías de momento son inexistentes.

Dominio y generación

Todo ello, con un asterisco en el caso del día de Osasuna. No se puede negar que el Elche dominó y generó, las dos bases iniciales para que el proyecto de Sarabia, su pizarra, funcionen. Lo que venía siendo habitual en el Martínez Valero hasta las últimas semanas, regresó. Esa es la noticia buena.

La mala es esa sensación de que se te ponga cara de equipo que acumula males en este tramo ya decisivo de temporada. De perder cuando lo haces mal y no ganar cuando lo haces bien. Eso que transmiten errores como el de Álvaro Rodríguez en los primeros compases del duelo del viernes, cuando con todo a favor lanzó fuera un remate que los más de veinte mil franjiverdes presentes en el coliseo ilicitano ya estaban celebrando como gol. La noche aciaga del hispanouruguayo no terminó ahí. Hasta tres opciones más de marcar tuvo, sin éxito.

«Lo siento afición, no ha habido acierto hoy... pero los goles y las victorias llegarán, estoy y estamos 100% convencidos», escribió Álvaro en sus redes sociales a modo de reflexión una vez concluido el partido. Fue un día para marcar, pero faltó algo que en los días de bonanza del inicio de curso le sobraba al Elche: acierto.

Días mejores y peores

En los cinco partidos de liga anteriores al de Osasuna, los de Sarabia habían perdido pegada, poderío ofensivo. Contra Valencia, Sevilla, Levante, Barcelona y Real Sociedad estuvieron por debajo de su promedio rematador, que actualmente está fijado en 11,1 tiros por partido. Además de los ya reseñados duelos ante Osasuna y Rayo, los franjiverdes también destacaron en este aspecto contra Celta (17 remates), Levante (16) y Oviedo, Athletic, Real Madrid y Villarreal (15 en todos ellos).

Por otra parte, los días de menos remates totales correspondieron, con seis, a las dos primeras jornadas del campeonato (Betis y Atlético de Madrid) y al choque en Vitoria ante el Alavés, aunque cabría reseñar que el único partido en que los ilicitanos no lograron realizar disparo alguno entre los tres palos fue frente al Mallorca, pese a contabilizar nueve que se marcharon fuera... y a marcar, vía tanto en propia puerta.

Con pequeños pasos dados (portería a cero y remates), el Elche espera recuperar la versión que tanto le alejo del descenso durante 2025 y cuya falta de continuidad le ha ido lastrando en 2026, acercándose más que nunca a la zona roja de la tabla. En el club hay optimismo y positivismo en superar la situación. En que la pelota entrará. Y en que una victoria, quién sabe si en un escenario histórico como San Mamés, puede ser el primer paso hacia la tranquilidad.