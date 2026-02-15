Sarabia y los futbolistas del Elche suben la moral en plena mala racha

No es ningún secreto que el Elche atraviesa por un momento difícil de la temporada. Tampoco que el viernes, ante Osasuna, los franjiverdes merecieron más, algo que incluso reconoció Alessio Lisci, entrenador del conjunto navarro. Son siete jornadas de liga sin ganar, que acercan peligrosamente a los ilicitanos a la zona baja. Pese a ello, desde dentro del club se mantiene el optimismo.

Ante una serie de partidos complejos por delante, el primero de ellos este viernes en San Mamés contra el Athletic, tanto Eder Sarabia, técnico del Elche, como varios jugadores de la plantilla han querido utilizar durante este fin de semana libre sus redes sociales para subir la moral, tanto propia como de sus aficionados.

La buena actuación contra Osasuna debe ser la línea a seguir en las próximas jornadas para tratar de romper la mala racha de este inicio de 2026, año natural en el que los franjiverdes todavía no han conseguido ganar ningún partido, ni los siete mencionados de liga ni el de Copa que concluyó en eliminación ante el Betis.

Los mensajes del Elche

El encargado de tomar la bandera de la moral en la red social X, antes Twitter, ha sido el propio Sarabia, que ya se mostró esperanzado en la rueda de prensa inmediatamente posterior al partido ante Osasuna. "Mi equipo. Partidazo. ¡Seguimos!", escribió el vasco, mucho más directo que en sus argumentos ante los micros, acompañando el mensaje de dos fotos, una suya y otra de sus futbolistas.

Álvaro Rodríguez, que tuvo varias ocasiones claras para marcar el viernes y convertirse en el héroe de la jornada, también quiso utilizar su espacio personal en redes para reflexionar acerca de sus sensaciones tras el partido. "Lo siento afición, no ha habido acierto hoy... pero los goles y las victorias llegarán, estoy y estamos 100% convencidos", escribió.

"¡Muy orgulloso de este equipo!", fue la arenga de Germán Valera, otro de los hombres importantes en los planes de Sarabia durante esta temporada, uno de los más activos el viernes. "¡Confianza en lo que somos capaces! Con esta actitud, estamos construyendo lo que viene", compartió el delantero portugués André Silva, también en X.

Una serie de mensajes a las que se sumaron otros, como por ejemplo Víctor Chust, con likes y respuestas dirigidas en la misma línea, la de tratar de subir la moral tras tanto tiempo sin encontrar el modo de ganar. La afición, por su parte, se sumó al apoyo de manera generalizada, tras presenciar la buena actuación, sin premio, de los suyos contra Osasuna en el Martínez Valero.