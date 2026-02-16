Álvaro Rodríguez no quiso escuchar ofertas para salir del Elche en invierno: "He estado centrado en seguir aquí"

Álvaro Rodríguez atraviesa el momento más dulce de su carrera deportiva. Se presentó al mundo con gol en un derbi madrileño en 2023. Esperó su oportunidad en el Real Madrid, sin fortuna. Probó en Getafe el curso pasado, una temporada en la que no tuvo continuidad, pero que le sirvió para hacer la "mili" con Pepe Bordalás. Y ahora, con 21 años y la opción de vivir su sueño mundialista a la vuelta de la esquina, se ha convertido el delantero más en forma del Elche a base de grandes actuaciones.

Son nueve participaciones de gol las que suma (cinco tantos y cuatro asistencias), el que más de toda la plantilla. El charrúa atiende a INFORMACIÓN consolidado en el once de Eder Sarabia y afronta los últimos cuatro meses de la temporada en un gran momento personal, con dos grandes objetivos: mantener al Elche en Primera División y sentir lo que es jugar un Mundial con Uruguay.

En la entrevista, que se publicará íntegra este martes 17 de febrero a las 20 horas en la web de INFORMACIÓN, "El Toro" desvela que varios clubes se interesaron en su situación durante la pasada ventana de fichajes de invierno. Él le da normalidad a la situación... y garantiza que solo piensa en dos colores: el blanco y el verde.

Álvaro Rodríguez se toca las orejas tras anotar su primer gol con la camiseta del Elche. / Jesús Hernández / ECF

"A ver, al final es que es algo normal (que otros clubes llamen a su puerta). En el mundo del fútbol siempre hay intereses y cosas de por medio, pero mi cabeza siempre ha estado pensando en el Elche. La primera vuelta de la temporada que hemos hecho ha sido muy buena y es normal que equipos se interesen por mí, pero también por otros muchos de la plantilla", comenta Álvaro Rodríguez a INFORMACIÓN.

Al ser preguntado por el interés de distintos equipos como el PSV, club que habría preguntado por su situación según desvelaron medios de Holanda, el charrúa se reafirma en su compromiso con la franja: "De verdad que no lo sé si fue uno de los que preguntó o no. Yo he estado siempre con la cabeza centrada en esto, en hacerlo bien aquí. Yo tenía claro que no quería desviar mi atención del equipo y de lograr juntos el objetivo".

"Le pedí a mis agentes que no me comentaran demasiado al respecto, tengo claro que quiero seguir creciendo en este club" Álvaro Rodríguez — Delantero del Elche CF

El delantero formado en la cantera del Real Madrid, además, comenta que pidió a su agencia de representación que le mantuvieran al margen de cualquier oferta que pudiera llegar. "Le pedí a mis agentes que no me comentaran demasiado al respecto. Al final tengo claro que quiero seguir creciendo en este club, soy muy feliz", traslada en su entrevista a INFORMACIÓN.

Apoyo tras los fallos

El partido de Álvaro Rodríguez frente a Osasuna del pasado viernes fue una noche de contrastes. El uruguayo fue uno de los jugadores más destacados del Elche, pero falló dos ocasiones de gol que podrían haber puesto fin a la sequía de victorias en el 2026. Tras el partido, Álvaro publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: "Lo siento afición, no ha habido acierto hoy... pero los goles y las victorias llegarán, estamos 100% convencidos. Gracias a todos por el apoyo".

El mensaje colgado por Álvaro Rodríguez en su cuenta de Instagram. / IG

El delantero del Elche asegura que, tras colgar la historia en la red social, se emocionó al sentir el apoyo de la afición. "Yo entiendo que después de lo del otro día (las ocasiones falladas) alguno pueda estar mosqueado... pero subí una historia tras el partido pidiendo perdón y no miento si digo que me llegaron más de 200 mensajes. Todo eran mensajes de ánimo, de que confiaban en mí. Son cosas que en momentos así se valoran mucho".