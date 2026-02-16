El Elche y Port Hotels comparten una merienda solidaria con los niños y niñas de Aspanion

Port Hotels, patrocinador oficial del Elche Club de Fútbol, culminó este lunes su iniciativa solidaria junto al club ilicitano y la asociación Aspanion, desarrollada con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil (15 de febrero) y estructurada en torno a tres acciones complementarias: una activación en el estadio Martínez Valero, una jornada de convivencia con jugadores del primer equipo y un compromiso económico directo con la entidad.

El broche a la iniciativa tuvo lugar este lunes en el Hotel Huerto del Cura, donde los jugadores Fede Redondo y Buba Sangaré compartieron una merienda solidaria con los niños y niñas de Aspanion y sus familias. Ambos futbolistas dedicaron tiempo a conversar con los menores, firmar autógrafos y fotografiarse con ellos, en una experiencia pensada para compartir sonrisas, generar recuerdos inolvidables y reforzar el mensaje de apoyo y esperanza que impulsa esta iniciativa.

Esta jornada se sumó a la acción celebrada el pasado viernes en el encuentro Elche CF - CA Osasuna disputado en el Martínez Valero, donde los niños y niñas de Aspanion saltaron al césped acompañando a los jugadores franjiverdes en los instantes previos al inicio del partido. Tras posar en la fotografía oficial, los menores y sus familias pudieron disfrutar del encuentro desde la grada.

Un compromiso que implica a toda la afición

Ambas acciones forman parte de la campaña solidaria anual de Port Hotels con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. El domingo 15 de febrero, el 3% de todas las reservas realizadas a través de la web oficial de la cadena se destinó íntegramente a Aspanion, contribuyendo al apoyo que la entidad presta a las familias en la Comunidad Valenciana.

“Creemos en un patrocinio que vaya más allá de la presencia de marca. Gracias a nuestra colaboración con el Elche CF hemos podido impulsar, junto a Aspanion, una iniciativa que combina visibilidad, cercanía y apoyo, y que refleja la forma en la que entendemos nuestro compromiso con el territorio”, asegura Ana Mayor, vicepresidenta de Port Hotels.

De esta manera, Port Hotels reafirma su apuesta por un turismo responsable y comprometido con su entorno, acercando el deporte a quienes más lo necesitan y convirtiendo cada iniciativa en un gesto real de impacto social.