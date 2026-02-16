¿Laudrup? ¿Aitana? La asistencia para ver una y otra vez de Bea Prades en el Elche-Rayo

Elche y Rayo Vallecano se enfrentaban este fin de semana en partido correspondiente a la jornada 18 del grupo 2 de Segunda RFEF femenina. Un partido que las ilicitanas afrontaban, ante un rival de media tabla, con la intención de no perder aire en la pelea por la tercera posición de la tabla.

Cerca de la media hora llegó el momento decisivo del choque. Minuto 27, para ser exactos. El único gol de la mañana. Una gran definición dentro del área de Carlota, dorsal 10 franjiverde. Sin embargo, la delicatessen ocurre instantes antes. Uno de esos momentos que corta la respiración, que produce el mismo impacto en cualquier escenario del planeta fútbol.

Desde Wembley hasta un polideportivo municipal. La calidad se reconoce allá donde un futbolista, hombre o mujer, sea capaz de ofrecer un detalle que sobresalga dentro de un partido de máxima igualdad. La "culpable" en este caso fue Bea Prades, con una asistencia de esas que sacan una sonrisa al amante del buen fútbol. Y un gesto de admiración global.

Una acción magistral

Recibiendo en la frontal del área, con mirada espacial y sin necesidad de poner los ojos sobre su compañera, Bea se sacó un pase magistral, sin mirar, para meter la pelota entre la defensa vallecana y dejar a Carlota en posición inmejorable de completar la obra de arte. Esta lo hizo. Gol que valió tres puntos. Asistencia que vale mucho más.

El Elche femenino celebra la victoria contra el Rayo / ECF

Merece la pena verla, una y otra vez. No es Michael Laudrup, aquel artista danés que regaló este tipo de pases a aficionados de Barça y Madrid en los noventa. Tampoco es Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del mundo de los últimos años. Lo firma Bea Prades. Y lo disfruta todo aquel que ama el fútbol.