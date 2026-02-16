La semana grande de Sarabia: vuelta a San Mamés... ¿en el peor momento?

Cuando durante la semana a Eder Sarabia le pregunten si es el peor momento para visitar al Athletic en San Mamés, dada la racha sin ganar que acumula el Elche (siete partidos de liga), el técnico vasco, criado como athletictzale e hijo de leyenda rojiblanca, posiblemente responda que nunca es mal día para regresar a casa.

Cuando en verano se sorteó y dio a conocer al calendario de Primera División de la temporada 2025-2026, la primera búsqueda que hizo el entrenador que había conseguido devolver al franjiverdismo a la élite del fútbol nacional fue el Athletic-Elche. Cayó en la jornada 25, mes de febrero. Los caprichos de LaLiga, tiempo después, determinaron que esa cita fuera un viernes.

Eder Sarabia salta y grita durante el partido. / EFE

A Sarabia, apasionado del fútbol y con el corazón marcado desde su nacimiento con el zarpazo del león, posiblemente también le diera igual el día de la semana en que volver a San Mamés, un escenario que pisará, por fin, como primer entrenador. No pudo hacerlo como futbolista profesional, quizás su gran sueño frustrado. Lo hizo como rival, siendo ayudante de Quique Setién. Lo hará ahora con el Elche. Su nuevo hogar.

Mala racha del Elche

No parece la situación actual franjiverde la ideal para pensar en emociones, sentimientos y reencuentros con la infancia y adolescencia. Se hablará mucho de ello. Y de la figura de Manolo, el padre. Uno de los hombres fuertes del último Athletic que dominó España, allá por la década de los ochenta, cuando Eder, un renacuajo, daba patadas a un balón de reglamento en el césped de San Mamés con la equipación roja y blanca. Soñaba con ganar allí y navegar en la gabarra por la ría de Bilbao con alguna de esas copas que su padre paseaba con orgullo ante miles de aficionados athletictzales...

Eder Sarabia, de niño, con su padre. / E.S.

Pese a la escasez de victorias reciente, ninguna en 2026, Sarabia será el último en abandonar la creencia de que la manera de volver a ganar de este Elche es la misma que le llevó a Primera División y que le permitió llegar a Navidad en la zona media-alta de la tabla. Ante Osasuna se vio la luz entre las tinieblas que siempre produce la cercanía de las posiciones de descenso. El técnico vasco, además, dio un paso adelante, integrándose en la grada de animación para tratar de levantar la moral en una situación delicada.

Sarabia en San Mamés

Este viernes, Eder Sarabia volverá a San Mamés. Como rival. Algo que ya ha hecho en cinco ocasiones con anterioridad, durante su etapa como principal ayudante de Quique Setién en Las Palmas, Betis y Barcelona. No ha ganado nunca allí: un empate y cuatro derrotas. Ha sido amonestado y expulsado. Porque la bravura del león se calma, pero no se amansa.

El único resultado positivo del actual entrenador del Elche en Bilbao se produjo en su primera visita como oponente. Fue el 3 de enero de 2016, con las uvas recién digeridas. En la jornada 18, Las Palmas consiguió arrancar un punto de San Mamés, igualando en dos ocasiones Vicente Gómez y Tana los tantos anteriores de Aduriz, de penalti, e Iñaki Williams. El técnico enfrente, por cierto, era el mismo que el de este viernes: Ernesto Valverde. Sarabia fue amonestado por protestar.

Las otras cuatro visitas de Sarabia al santuario rojiblanco terminaron todas con derrota y cabreo. Fue goleado con Las Palmas (5-1 en abril de 2017), tuvo dos tropiezos con el Betis en la 2017-2018 (2-0) y la 2018-2019 (1-0), con expulsión incluida en esta última justo tras marcar Muniain por "salir del banquillo con el brazo en alto protestando una de mis decisiones tras haber sido avisado en reiteradas ocasiones"... en el minuto 21 de partido; y cayó eliminado en cuartos de final de Copa con el Barça en febrero de 2020.

Setién observa a Sarabia durante su etapa juntos en el Barcelona / EFE

Seis años después, Sarabia vuelve a su casa. Otra vez como rival. Sin olvidar su sueño de niño, triunfar allí con su Athletic. Pero sin negar la realidad, que su también Elche necesita puntos. La profesionalidad y los sentimientos, algo muy habitual en el fútbol, se volverán a mezclar. Este viernes, más que nunca, Eder querrá que el Athletic pierda. Lo necesita. En caso contrario, su semana puede pasar de ser grande... a acabar en posiciones de descenso.