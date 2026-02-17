Álvaro Rodríguez: "Nunca he estado en un sitio mejor que en el Elche"

Feliz, comprometido y enfocado en un único objetivo: hacer todo lo posible para que el Elche siga la próxima temporada en Primera División. Álvaro Rodríguez (Pálamos, 2004) llegó al club en verano. Firmó por cuatro temporadas, apostando por un proyecto todavía por cimentar. Ocho meses después, el charrúa es el jugador que más goles aporta al equipo. Asegura haber encontrado su sitio entre palmeras, tanto dentro del verde como cuando sale de él. Y sueña a lo grande con la posibilidad de, tras salvar la categoría como franjiverde, viajar en verano a Estados Unidos para defender a Uruguay en el Mundial: "Es el mayor sueño que tengo desde pequeño".

Pregunta: ¿Qué sabor deja el punto frente a Osasuna una vez ha terminado la jornada?

Respuesta: Es un punto que sabe a poco. Después del gran partido que hicimos, sabe a poco. Pero en el vestuario estamos tranquilos, sabemos que estamos en el camino.

P: Fue un partido muy completo del Elche en el que solo faltó el gol. Usted tuvo dos ocasiones claras, André Silva otras dos... ¿Es de los que le da muchas vueltas una vez a esas acciones una vez terminado el partido?

R: He aprendido a llevar estas cosas lo mejor posible, pero cuando un delantero tiene ocasiones y no las mete... al final somos quienes tenemos más presión en ese sentido. Estuve por la noche bastante disgustado, pero ya está. Con el tiempo he aprendido a no quedarme encerrado ahí, a seguir y no hundirme.

" Sé lo que es estar en esta situación y personalmente estoy tranquilo, la victoria llegará" Álvaro Rodríguez — Delantero del Elche CF

P: Son tres puntos de 21 posibles en el 2026...

R: Sí. Al final todos los equipos de la liga van mejorando. Al principio de la temporada, con las cosas que hacíamos nos daba. Pero ahora los equipos van mejorando, se refuerzan y nos cuesta más. Igualmente, estamos en el camino y la victoria nos va a llegar. Personalmente, yo el año pasado también pasé situaciones muy complicadas en el Getafe. Sé lo que es estar en esta situación y personalmente estoy tranquilo. La victoria llegará.

P: ¿Cómo de duras para el equipo fueron las bajas de Álvaro Núñez y Rodrigo Mendoza en el último día del mercado?

R: En el lateral derecho la baja de Álvaro (Núñez) ha sido jodida. Al no tener a Héctor (Fort), es algo que puede afectar. Creo que Álvaro se adaptaba muy bien a lo que le pedía el míster. Al final, era un jugador muy importante para nosotros. Rodri (Mendoza), también ha sido una baja dura. Su primera tramo de temporada fue increíble. A los dos les echamos de menos... pero han venido otros jugadores que también nos van a aportar.

P: ¿Y qué tal ve a los que han llegado?

R: Pues Lucas (Cepeda) ya demostró el otro día que es un jugadorazo. Tete Morente me parece un jugador muy bueno, que además da un ambiente al vestuario increíble. Nos va a aportar mucho. Con Gonzalo (Villar), se da la casualidad de que su hermano Javi Villar (ahora en el Albacete) jugaba conmigo en el Real Madrid Castilla. Javi es una persona muy importante para mí y seguro que Gonzalo también lo será. Y Buba Sangaré vino con unas pequeñas molestias en el isquio, pero el otro día ya entrenó con nosotros. Yo no le conocía, pero le veo bien. Nos va a ayudar.

Álvaro Rodríguez posa sobre el césped del Martínez Valero durante el reportaje fotográfico con INFORMACIÓN. / Áxel Álvarez

P: Siguiendo con el mercado. ¿Tuvo Álvaro Rodríguez alguna oferta para salir?

R: "A ver, al final es que es algo normal (que otros clubes llamen a su puerta). En el mundo del fútbol siempre hay intereses y cosas de por medio, pero mi cabeza siempre ha estado pensando en el Elche. La primera vuelta de la temporada que hemos hecho ha sido muy buena y es normal que equipos se interesen por mí, pero también por otros muchos de la plantilla".

P: Desde Holanda se apuntó que el PSV era uno de los interesados.

R: "De verdad que no lo sé si fue uno de los que preguntó o no. Yo he estado siempre con la cabeza centrada en esto, en hacerlo bien aquí. Yo tenía claro que no quería desviar mi atención del equipo y de lograr juntos el objetivo. Le pedí a mis agentes que no me comentaran demasiado al respecto. Al final tengo claro que quiero seguir creciendo en este club, soy muy feliz".

"¿Salir en el mercado de invierno? Le pedí a mis agentes que no me comentaran demasiado al respecto" Álvaro Rodríguez — Delantero del Elche CF

P: ¿Cómo de presente tiene el Mundial de este verano?

R: Presente está. Es un sueño que tengo desde pequeño y ojalá se pueda dar esa posibilidad. Para mí sería una de las cosas más grandes que me ha pasado. Para que llegue, toca seguir trabajando mucho. A ver si se puede dar la posibilidad.

P: En categorías inferiores ha jugado tanto con España como con Uruguay. ¿Con cuál se quedaría?

R: No tengo ninguna duda. Uruguay es una selección en la que me siento especialmente cómodo. Me ha aportado muchas cosas, mucha felicidad.

A la izquierda, Álvaro posa con los colores de Uruguay y, a la derecha, con los de la selección española. / URU / RFEF

P: ¿Ha tenido alguna conversación con Bielsa (seleccionador uruguayo)?

R: De momento no he hablado con él, la verdad. Pero ojalá me suene dentro de no mucho el teléfono.

P: Con cinco tantos y cuatro asistencias, es el jugador con más participaciones de gol del equipo. ¿Está en el mejor momento de su carrera deportiva?

R: Yo pienso que estoy en mi mejor estado de forma desde que llegué al fútbol profesional. Pero también en mi vida fuera del fútbol, de los entrenamientos. Ahí estoy en mi momento más feliz. La confianza de los compañeros, del cuerpo técnico y de la afición. Entiendo que algunos estén un poco mosqueados por lo del otro día (las ocasiones falladas)... pero también siento mucho apoyo. Subí una publicación a Instagram tras el partido pidiendo perdón y no miento si digo que me llegaron más de 200 mensajes. Todo eran mensajes de ánimo, de que confiaban en mí. Son cosas que en momentos así se valoran mucho".

"No miento si digo que me llegaron más de 200 mensajes de aficionados (tras las ocasiones falladas frente a Osasuna)" Álvaro Rodríguez — Delantero del Elche CF

P: ¿Se siente uno de los indiscutibles en este tramo de la temporada?

R: Indiscutible, no. Me siento un jugador más, un compañero más. Tanto si juego como si no, trato de aportar. Ya está. Si toca desde el verde, bien. Pero si no, también. Ya en el primer tramo de temporada no tuve muchos minutos, pero siempre trato de aprender de esas situaciones. Con los pedazo de delanteros que tenemos, cualquiera puede jugar.

P: ¿Cómo vivió esos primeros meses en los que le costó mucho entrar al once?

R: Yo me sentía muy bien. Es verdad que tuve un poco de ansia por el gol, pero el día de la Real Sociedad se destapó el tapón interno que tenía. Empecé a ganar confianza de cara a portería. Igualmente, desde que llegué al Elche me he sentido bien en el campo. Al principio con algo de presión por hacer gol, pero bien.

P: ¿Y cómo se gestiona esa inevitable comparación con André Silva y Rafa Mir?

R: Yo en mi cabeza no hago comparaciones porque no es bueno. Yo lo he dicho en varias entrevistas, ojalá Rafa Mir meta 15 goles más. Será bueno para el equipo. Sí que le doy un enfoque personal, de crecer respecto al gol y ser mejor que la temporada pasada. Yo estoy tranquilo porque es un aspecto en el que seguiré mejorando. Voy a hacer más goles.

Álvaro Rodríguez responde a una de las preguntas durante la entrevista con INFORMACIÓN. / Áxel Álvarez

P: ¿Esperaba un entorno así cuando llegó a Elche en verano?

R: Yo lo hablé todo con mi familia, porque tenía varias opciones. La primera que dijo el Elche fue mi madre. En dos semanas, me dio tiempo para darme cuenta que estaba en un sitio increíble. En este tiempo he madurado muchísimo. Hoy ya puedo decir que siento que no he estado en un sitio mejor nunca.

P: ¿Cuánta importancia tiene en ese sentimiento de madurez todo lo que ha vivido tan joven?

R: Tiene casi toda la importancia. Lo que me ha llevado a ser quien soy, además de mi familia, es las distintas situaciones que he pasado. Estar en el Real Madrid, donde tuve muchos altibajos. Probar a salir, irme a Getafe y vivir una situación complicada en la que no tuve muchos minutos. En lugar de hundirme, saco todo lo positivo que puedo llevarme y aprendo. Ese cúmulo de experiencias me ha permitido madurar antes de lo que lo hace cualquier otro futbolista.

P: ¿Y Eder?

R: Es un gran entrenador y una persona. Él junto a Pepe (Contreras) y a Christian (Bragarnik) fueron quienes me llamaron para venir aquí. Con Eder estoy muy feliz. Personalmente, creo que sabe gestionar mis condiciones muy bien. Estoy muy feliz.

P: ¿Qué diferencias ve entre él y Pepe Bordalás?

R: Pf... son totalmente lo contrario. Son literalmente lo contrario. Pero al final aprendes de todos. Bordalás es un entrenador que simplifica más el juego. Se centra más en las disputas, en los duelos y en ganar la segunda jugada. Para Bordalás ganar duelos es lo más importante que hay. Por otro lado, está Eder. Creo que cada vez está ampliando más los recursos para nuestro juego. Está aprendiendo de nosotros, de la forma en la que estamos más cómodos. A él le gusta el juego combinativo, pero tenemos delanteros también para jugar en largo. Tenemos un repertorio bastante grande.

"Bordalás y Sarabia son literalmente lo contrario como entrenadores" Álvaro Rodríguez — Delantero del Elche CF

P: Volviendo al momento del equipo. ¿Esperaba cuando se cerró el 2025 con victoria frente al Rayo qe el inicio de 2026 sería tan complicado?

R: A ver, yo sabía que no va a ser fácil. Hay ejemplos como el de Las Palmas el año pasado. Fue un momento muy bonito, un 4-0 en el que en lo personal hice un buen partido. Ha sido un inicio de año muy complicado, muy duro. Al final son cosas que pueden pasar porque estamos en Primera División y es la élite. A mejorar lo que falta por mejorar.

P: ¿Y qué falta por mejorar?

R: Es que yo no creo que sea nada concreto. Si ves el partido contra Osasuna, hicimos muchas cosas bien. De hecho, casi todo bien. Solamente faltó el acierto. Creo que puede faltar algo de constancia. Tenemos que seguir manteniendo la portería a cero y para eso es muy importante seguir presionando bien, como el otro día. Son cosas que el míster nos transmite y en las que hay que seguir mejorando.

P: Menciona cosas concretas a mejorar, pero este equipo tiene otro gran debe en general: los resultados a domicilio. ¿Por qué no gana el Elche fuera del Martínez Valero?

R: No sé si es un aspecto mental o lo que puede ser. Pero nos está costando mucho fuera de casa. Es normal, porque a los rivales cuando vienen al Martínez Valero también les cuesta mucho. No creo que sea una excusa el que apriete la gente ni nada de eso... simplemente nos toca ir a morir fuera de casa. Y eso empieza por este viernes (frente al Athletic).

Álvaro Rodríguez, con los brazo en jarra durante la derrota en Anoeta. / Javi Colmenero

P: ¿Puede salvarse un equipo en esta dinámica fuera de casa?

R: Hombre, yo creo que sí. Habría que echar cuentas y calcularlo, pero se puede seguro. Igualmente, tenemos que ganar fuera de casa. No lo digo por los tres puntos, lo digo por un tema mental. Lo necesitamos para hacer un cambio de chip.

P: Sarabia dice mucho que este equipo está teniendo más juego que puntos las últimas semanas...

R: Obviamente. Si te paras a analizar los partidos, me acuerdo de muchos partidos que podríamos haber ganado. La Real Sociedad en casa, penalti en contra en el último minuto. Contra el Sevilla, que me pitan el penalti. Contra el Athletic aquí. El Real Madrid, que nos empatan de balón parado al final. Luego en Valencia, contra el Levante... y de los que no me acuerdo.

"Nos toca ir a morir fuera de casa para conseguir los primeros tres puntos, empezando por este viernes" Álvaro Rodríguez — Delantero del Elche CF

P: ¿Qué tiene que hacer el Elche para ganar en San Mamés?

R: Seguir igual. Además, pillamos al Athletic en un momento complicado. Nos toca aprovechar eso e ir a morir a por los primeros tres puntos fuera de casa. Los queremos ya.

P: ¿Se va a salvar el Elche?

R: Espero que sí, es el gran objetivo. Creo que es lo que esta afición se merece y lo que merecemos todos por el gran trabajo que hacemos en el día a día.

P: Y en lo personal. ¿Cuál es la meta?

R: No soy de marcarme muchos objetivos personalmente. Pero bueno, diré que meter unos cuantos goles más.

P: Y seguir muchos años como franjiverde...

Noticias relacionadas

R: Bueno, eso ya lo veremos. Ojalá que sí.