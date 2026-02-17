¿Quiénes son los supervivientes de la última victoria del Elche en San Mamés?

Corría mayo de 2023 cuando el Elche visitó por última vez San Mamés. Un gol de Lucas Boyé en el tiempo de descuento daba la victoria a la entidad franjiverde, por entonces dirigida por Sebastián Beccacece. Sin saberlo, aquella victoria sería la última victoria como visitantes de los ilicitanos en La Liga hasta la fecha.

Esa temporada, la del centenario, el equipo terminó en última posición, pero de aquella plantilla todavía quedan restos. De los convocados esa jornada, tan solo cuatro siguen en el Elche: Pedro Bigas, Josan, John Chetauya y Tete Morente.

Al rumbo de los mismos capitanes

Tanto Pedro Bigas como Josan fueron titulares aquel día. El mallorquín se marchó lesionado aquel día tan solo media hora después de comenzar el partido, mientras que el crevillentino resistió en el campo y fue él quien asistió a Boyé para llevarse los tres puntos de vuelta a casa. Pese a que ya no disfrutan de los minutos de antaño, ambos se han mantenido al frente del equipo liderando al vestuario en los buenos y malos momentos.

Si por algo se caracterizó la temporada de John fue por su irrupción. El defensor disputó por primera vez más de mil minutos en una temporada. Esa marca solo la superó al año siguiente, cuando acumuló 1.704 minutos sobre el verde. Desde entonces y hasta ahora, Chetauya ha sabido adoptar un rol secundario en la línea defensiva de Eder Sarabia que le ha visto moverse por todos los lados de la retaguardia.

Al igual que sus compañeros, Tete Morente también fue de la partida frente al Athletic Club. Sin embargo, este no olió las mieles del éxito del ascenso. Tras su mejor año a nivel ofensivo en el club, ocho goles y dos asistencias en la 23/24, el gaditano marchó rumbo a Italia donde disputó temporada y media. Este enero, el jugador rescindió contrato con el Lecce para volver a la entidad franjiverde, donde ya pudo disfrutar de minutos frente a Osasuna.