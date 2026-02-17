El «what if» franjiverde: ¿y si Sarabia hubiera llegado una década antes al Elche?

El fútbol da tantas vueltas que hay jugadores y entrenadores que pasan por multitud de clubes... y que estuvieron a punto de militar en otros, cuya negociación finalmente no se concretó. Son esos «what if» (¿y si?) que a los propios protagonistas se les queda en la cabeza, sobre qué les hubiera deparado el futuro en caso de haber elegido una opción y no la que tomaron o si el pertinente casting hubiera concluido en contratación y no en rechazo, sea por la parte que sea.

Esta semana Eder Sarabia va a ser el principal protagonista del partido entre Elche y Athletic del viernes en San Mamés. También está de actualidad el expresidente Juan Anguix, que está previsto declare el miércoles en el cierre del juicio del archiconocido pagaré trucho. Existe una conexión entre ambas partes que, en aquel turbulento verano de 2015, pudo terminar con el propio Sarabia adelantando su aterrizaje en el Elche, una década antes de que se produjera.

Eder Sarabia, durante el partido entre Real Sociedad y Elche / LOF

Para desgranar la historia hay que retrotraerse a aquellos duros meses de 2015 en los que Anguix presidió un Elche sobre el que caía, y acabó cayendo, la guillotina del descenso administrativo a Segunda División. El dirigente valenciano no encontró la manera de evitarlo, bien por la dura situación que ya se vivía, bien por su incapacidad o la ilegalidad de los métodos con los que intentó hacerlo, algo que se está juzgando actualmente. El caso es que, pese a que en el mundo del fútbol el descenso del conjunto franjiverde se daba casi por hecho, Anguix planificó la posibilidad de seguir en Primera.

Setién, el favorito de Anguix

Ese caso hubiera deparado una situación económica complejísima, sin posibilidad ni de fichar ni casi de inscribir futbolistas nuevos. Y hubiera conllevado la contratación de un nuevo entrenador, ya que la opción de la continuidad de Fran Escribá, héroe franjiverde, no estaba sobre la mesa, por decisión propia del técnico. La preferencia de Anguix era clara: Quique Setién.

Setién venía de completar un proyecto de seis años en el Lugo (2009-2015) en el que había conseguido ascender al conjunto gallego a Segunda y asentarlo en el fútbol profesional. Todo ello con un estilo de juego con sello propio, que luego le valdría para completar la carrera profesional que se le conoce: Las Palmas, Betis, Barcelona y Villarreal. Gran parte de ella, con Eder Sarabia como segundo entrenador.

En Lugo, Sarabia no formaba parte del cuerpo técnico principal de Setién, aunque ya colaboraba con el cántabro realizando labores de videoscouting de los rivales en Segunda División. En la sombra, se estaba ganando la confianza del que luego sería patrón de su barco. Y a partir de ese verano de 2015 iba a pasar a ser su ayudante principal. El siguiente club que contratara a Setién tendría a Sarabia como segundo entrenador.

Setién y Sarabia dialogan durante un entrenamiento de Las Palmas / Andrés Cruz

La opción del Elche se acabó cayendo rápidamente, por el descenso del Elche. Aunque Setién no hubiese visto con malos ojos la opción de seguir en Segunda (habría que ver en qué condiciones en el caso franjiverde, en plena marejada deportiva e institucional), Anguix se decantó por un perfil más bajo en aquel momento como Rubén Baraja, que afrontaba su primera experiencia en un banquillo profesional. El cántabro esperó y unos meses después (octubre de 2015) le llegó una oferta en Primera: Las Palmas. Allí se marchó con Sarabia como ayudante principal. El 24 de junio de 2014, nueve años después, el Elche contrató a Eder Sarabia como primer entrenador. El resto es historia, escrita y por escribir.