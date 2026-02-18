Anguix desconoce que el pagaré fuera "trucho" y el Elche deja de estar acusado en la última sesión del juicio

Este miércoles, camino de 11 años después de los hechos a juzgar, ha quedado visto para sentencia el juicio por el pagaré "trucho", con el que el entonces expresidente del Elche, Juan Anguix, trató de evitar un descenso administrativo que finalmente se produjo como consecuencia de la situación irregular del club con Hacienda, en verano del 2015.

A lo largo de esta mañana, se ha celebrado la tercera sesión del proceso en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, ubicada en la Ciudad de la Justicia de Elche, con la participación de los dos últimos acusados pendientes de declarar, tanto el entonces presidente del club, Juan Anguix, como el exdirector de las operaciones financieras, Ramón Villaverde.

La otra gran novedad que tuvo la sesión reside en el adiós del Elche al proceso judicial. La acusación particular ejercida por La Liga de Fútbol Profesional ha decidido suprimir la acusación que ejerecía sobre la entidad franjiverde y sobre Jerónimo Prado, al considerar que ambos fueron "una víctima de aquellos que entonces estaban en la cúspide de la dirección del club", según ha aclarado el abogado del organismo presidido por Javier Tebas, quien declaró en la primera sesión. LaLiga reclamaba al Elche una multa de 360.607 euros, anulada tras la supresión.

Quienes estaban "en la cúspide" de la dirección del Elche en 2015, según el fiscal, eran tanto Anguix como Villaverde... junto a Luis Sans y a José María Garrido, quienes trabajaron entonces en busca de financiación para saldar la deuda no aplazable franjiverde y, con ello, tratar de evitar el descenso como consecuencia final.

Tanto Sans como Garrido declararon en la segunda sesión del juicio, hace dos semanas, y tuvieron una versión muy parecida los dos de lo ocurrido, argumentando que presentaron la situación del Elche a varias entidades internacionales y ninguna vio clara participar en ella.

Sans y Garrido admitieron estar presentes en una de las reuniones en Madrid con Hacienda, por petición de Anguix, pero también garantizaron que no participaron en la misma, ya que el objetivo del valenciano era tratar de convencerles de que tenía la situación controlada de cara a conseguir la mencionada financiación, según declararon.

Versiones diametralmente opuestas

La versión emitida entonces por Sans y Garrido es muy distinta a la ofrecida en esta última sesión por Anguix y Villaverde. Los primeros aseguraron entonces haber sido víctimas en manos de los segundos. Mientras que Anguix y Villaverde, este miércoles, también han trasladado que desconocían la falsedad del pagaré que Javier Tebas bautizó como "trucho".

"Sans y Garrido son las dos personas que estaban en busca y en contacto con las entidades financieras", afirma Villaverde en su declaración, a pregunta del fiscal. El exdirector financiero del club confesó que fue él quien rellenó la información del pagaré el día 28 por la mañana. Eso sí, garantiza que cada dato que puso en el documento fue trasladado por Sans y Garrido. "Le añado le fecha que me dicen y le entrego el pagaré al señor Anguix", agrega en su declaración.

Villaverde y Anguix, sentados a la izquierda, y Sans y Garrido, a la derecha, durante la sesión de este miércoles. / AXEL ALVAREZ

Entonces, según la versión de los dos, llegó un motorista enviado por Sans y Garrido. El conductor recogió el documento y se lo entregó a los asesores financieros en Madrid. Desde ese instante, ubicado aproximadamente en las 14 horas del 28 de mayo de 2015, Ramón Villaverde garantiza que no volvió a ver ese documento en todo el día. Ni en la reunión por la tarde con LaLiga, con Tebas como protagonista, en la que se le trató de convencer al presidente de la validez del pagaré, ni en la de la tarde-noche con Hacienda.

Turno de Anguix

Tras Villaverde, sobre las 10:40 horas de la mañana inició su declaración el principal acusado del proceso judicial. Anguix arrancó comentando el proceso que le llevó a conocer a Luis Sans. "Desde el principio me pareció una opión muy interesante. Me gustó mucho la actitud que tenían (la de Sans y Garrido)", afirma.

Además, el expresidente del Elche garantiza que ambos les trasladaban tranquilidad respecto al proceso para evitar el descenso a Segunda: "Nos decían que iba todo bien. Que estaba todo hecho. En el club estábamos relajados (con la situación), sinceramente". Anguix incluso desvela que, el 27 de mayo, día previo a presentar el pagaré a Hacienda, los cuatro (el propio Anguix, Villaverde, Sans y Garrido) llegaron a "celebrar" que finalmente todo saldría bien. El expresidente, en la misma línea que Villaverde, cuenta que entregaron el pagaré rellenado y firmado, a falta del sello de UBS que, según desvelan ambos, habría sido estampado cuando el documento ya no estaba en sus manos.

"Jamás dudé de Sans y Garrido hasta que pasó lo que pasó cuatro años después (que se descubrió que el pagaré era "trucho", es decir, falso). Yo tenía la garantía de que aquello se terminaría haciendo. Al final firmo el pagaré porque me lo dicen Sans y Garrido y yo (en ese momento) me fío de ellos. Si yo supiese que era falso, no hubiera validado que se presentara a Hacienda y a LaLiga. Yo empiezo a dudar de la validez del pagaré tras entrar a un programa de radio con Javier Tebas. Hasta entonces, jamás habría pensado que era falso", traslada Anguix, defendiendo su inocencia.

El presidente del Elche dijo en su declaración que llegó a invertir cerca de un millón de euros en el club durante su breve mandato. "La situación en la que me encontré el club era dantesca. Sabíamos que estábamos mal, pero la realidad todavía era peor. Los trabajadores llevaban cinco meses sin cobrar. Se ponían a llorar, no tenían para pagar la luz", afirma Anguix, defendiendo que su intención siempre fue ayudar al club a salir a flote. "A nivel personal, a mí la palabra "trucho" (aplicada por Tebas durante un debate radiofónico) me ha matado", agrega, valorando la trascendencia personal que ha tenido en su caso estar involucración en el caso.

Según Anguix, tanto Sans como Garrido tenían la intención de convertirse en consejeros del Elche si se mantenía la categoría. "Querían llevar el Marketing del club de grandes marcas en Madrid", detalla sobre la relación que unía a ambos bandos (el formado por Anguix y Villaverde, como miembros del club, y el de Sans y Garrido, como asesores financieros y potenciales consejeros).

Conclusiones

En su conclusión, el fiscal determina que los cuatro acusados finales —tras suprimir de la ecuación a Jerónimo Prado— idearon todo con una finalidad muy concreta, viéndose implicados los cuatro ya sea de un modo u otro. "La falsedad resulta incuestionable", ratificó durante su exposición. "Existen multitud de indicios que llevan a pensar que todos los acusados estuvieron implicados en la acción falsaria", agrega.

El fiscal, además, llegó a concluir que la declaración de Anguix "no tenía sentido ninguno" y calificó la operación cometida aquel 28 de mayo, según él con responsabilidad de los cuatro, como "una completa patraña". Incidió también en la existencia de reparto de roles, pese a que no se conozca la autoría de la persona o del grupo encargado de la falsificación en sí.

Por su parte, la acusación particular ejercida por LaLiga, tras suprimir la calificación sobre el Elche, emitió un diagnóstico similar al fiscal en su conclusión. Eso sí, habló sobre una prueba que, según él, justificaría la intención de presentar el pagaré "trucho" tanto por parte de Anguix como de Sans y de Garrido.

Se trata de un correo electrónico enviado por Anguix el 28 de junio sobre las 14 horas, tras rellenar el pagaré y entregarlo al motorista, en el que el expresidente proponía hacer tanto Sans como Garrido consejeros del Elche por los cinco siguientes años, con un salario mensual de 25.000 euros, además de primas.

El responsable jurídico de LaLiga, en su conclusión, insiste en que Anguix pretendía ser el gran beneficiado de aquella situación, pero también en que todos los acusados tenían una implicación directa con el pagaré, manteniendo así con ello su acusación por delito de falsedad documental hacia todos ellos. Respecto a los abogados de las defensas, mantuvieron una versión acorde a lo expresado en las declaraciones por sus clientes.

Visto para sentencia

Después de tres sesiones extensas, con dos versiones marcadas y contrapuestas por resultado, el juicio ha quedado visto para sentencia este miércoles. Camino de once años después de los hechos juzgados, la Audiencia Provincial de Alicante se encargará ahora de determinar si existió falsedad documental,o si fue una estafa, por parte de los cuatro acusados: Juan Anguix, Ramón Villaverde, José María Garrido y Luis Sans.