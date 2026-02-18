Rafa Mir, en la previa del Athletic-Elche: "El Elche me ha dado mucho y quiero devolvérselo"

El jugador del Elche, Rafa Mir, apuesta por el trabajo duro. “Hay que seguir luchando al máximo y las victorias llegarán”, afirmaba el delantero en la previa del Athletic-Elche de este viernes (21 horas). “El otro día se vio lo que somos y lo que hemos demostrado. Tenemos que seguir confiando en lo que hacemos”, remarcó el jugador.

El cartagenero relató cómo fue su regreso tras lesión en el partido contra Osasuna. “Estoy muy feliz por estar de vuelta. Han sido cinco semanas duras donde uno quiere estar con el equipo, pero desgraciadamente no puede. Las lesiones nunca llegan en un buen momento. Creo que podría haber estado un poco antes, pero por mi experiencia el año pasado, he preferido darle un poco más tiempo para volver en las mejores condiciones”, confesó el delantero. Al mismo tiempo, se mostró “muy agradecido por el recibimiento y el cariño” en relación con la ovación que recibió al ingresar al terreno de juego. “Ahora hay que devolvérselo (ese cariño) con trabajo, goles y, sobre todo, con victorias”, añadió.

Cuando fue preguntado por la falta de victorias a domicilio, el delantero respondió: “Preparamos todos los partidos con las máximas ganas, a partir de ahí el resultado no lo podemos controlar. Fuera de casa hemos tenido oportunidad de sacar algo más, pero no ha sido posible. Tenemos que mantenernos fieles a nuestro estilo y estoy seguro de que las victorias llegarán”. En el último encuentro, el atacante apenas disputó cinco minutos. Sin embargo, este afirmó estar “preparado y con ganas” para ser titular en San Mamés. Sobre sus rivales, Mir pronostica “un partido intenso, como siempre en Bilbao”. “El Athletic es un grandísimo equipo con una afición y un campo espectaculares”, añadió.

Durante su tiempo en la enfermería, Mir se vio envuelto en rumores que relacionaban su futuro con Arabia. Cuando le preguntaron por ello, el jugador prefirió centrarse en su tiempo como franjiverde. “Está claro que cuando tienes rendimiento surgen opciones, pero ni las valoré. El Elche me ha dado mucho y quiero devolvérselo. Aquí soy muy feliz, hay un ambiente muy bueno que me va a permitir seguir rindiendo como hasta ahora. Lo que venga en el futuro ya lo analizaremos cuando toque. Ahora toca estar con la cabeza aquí y dar el máximo”, concluyó el cartagenero.