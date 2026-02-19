Eder Sarabia, en la previa del Athletic-Elche: "Siento que estamos muy preparados para ganar en San Mamés"

El técnico del Elche, Eder Sarabia, admitió que el partido que enfrenta a su equipo contra el Athletic en San Mamés este viernes (21 horas) será especial por el regreso a la que siempre ha sido su casa, por primera vez como primer entrenador, y mantuvo en la comparecencia de presa previa al partido que la mala racha de resultados que atraviesan los franjiverdes no es obstáculo para mantener el optimismo y creer en que la primera victoria a domicilio está cerca.

Para el partido de Bilbao, Sarabia confirmó que solo tendrá dos bajas, las de los lesionados Héctor Fort y Diang, mientras que recupera para la causa a Josan, además del sancionado Affengruber. Sangaré podría tener sus primeros minutos y Rafa Mir ya está a plena disposición, con opciones incluso de ser titular.

Partido especial

"Ahora mismo es más emotivo por lo que se juega el equipo, por la racha no deseada de resultados. Estamos con el hambre de hacer un gran partido y conseguir la primera victoria fuera de casa. Va a ser un contexto exigente, pero vamos a disfrutarlo, porque esta es una de nuestras señas de identidad desde que estamos aquí".

"Es mi primer partido como primer entrenador en San Mamés y tendré muchos sentimientos y muchas emociones. Quiero disfrutarlo con el equipo, el staff, la familia, los amigos y la afición".

"Espero el Athletic de San Mamés, con 50.000 personas, en buena racha de resultados. Es de esos equipos que no estando en su mejor versión siempre tiene esa capacidad de sacar de dentro algo especial, sobre todo en casa. Venimos de un partido que puede tener similitudes con el de este viernes. Hay que estar metidos en el partido porque habrá momentos en que el Athletic nos achuche, nos fuerce un par de córners o incluso nos marque un gol... Siento que estamos muy preparados para ganar".

Situación de la liga

"En el término medio está la virtud. Es humano ir a los extremos: cuando el equipo lo hace muy bien te generas unas expectativas de Europa y cuando los resultados no cumplen esas expectativas se le da la vuelta a la tortilla. Ni cuando ganábamos éramos buenísimos ni ahora estamos haciendo tantas cosas mal. Puede pasar que caigamos en el descenso, ojalá que no, pero en el fútbol hay que saber manejar esa presión y circunstancias. Nosotros lo que miramos es el día a día, el entrenamiento a entrenamiento y el partido a partido. Lo que buscamos es hacer partidos como los dos últimos porque así estaremos más cerca del resultado".

Recuperación de efectivos

"Cuantos más estemos seremos mejores. En enero no pudimos entrenar mucho, ya nos hemos enfocado solo en una competición... Hemos recuperado el proceso también, no hemos querido forzar a ningún jugador para que cuando volvieran lo hicieran en las mejores condiciones. En concreto, Rafa Mir está muy bien, ha hecho una semana espectacular. Contra Osasuna podría haber entrado antes, pero los delanteros que estaban en el campo estaban haciendo un partido buenísimo".

Rafa Mir coge un balón con las manos durante el entrenamiento de este miércoles. / Áxel Álvarez

"Sangaré está preparado para jugar, tiene mucha personalidad. Me está sorprendiendo en el aspecto físico: veloz, con salto, valiente, atrevido... Luego hay cosas relacionadas con el juego que tiene que ir asumiendo".

Cepeda como interior

"No iba a salir como titular contra Osasuna, pero la lesión de Diang le abrió la posibilidad. Intento no dar pistas a los jugadores en los entrenamientos para que estén conectados hasta el final de la semana. Cepeda lo hizo bien, aunque en situaciones defensivas tenía un poco de dudas y la verdad es que ahí nos enseñó lo que nos puede dar. Fue una grata sorpresa. Intuíamos que por dentro nos podía dar cosas y el otro día lo confirmó. Quizás le faltó más verticalidad porque pudo ser más agresivo en dos o tres jugadas, con el paso de los partidos seguro que tendrá más frescura. Los buenos jugadores te dan más soluciones de las que un entrenador puede imaginar".

Posible ciclo largo del Elche en Primera

"Lo importante es mantener las cosas que estamos haciendo, sigamos en Primera, que es lo que va a ocurrir, o no: idea de juego, perfil de equipo, esencia, crecimiento a nivel institucional, de afición, infraestructuras. Bragarnik tiene esa idea clara y si se mantiene es lo que nos va a decir si se acierta o no":

Pedro Schinocca, director general, y Christian Bragarnik, propietario, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Tres salidas difíciles: Athletic, Villarreal y Real Madrid

"Nuestros argumentos en el campo son los que tienen que convencer a la gente. En Anoeta hicimos muchas cosas bien. Yo no vendo películas, cuando creo que estamos haciendo cosas mal lo digo y ahora creo que las estamos haciendo bien, y lo digo. Quiero que el aficionado también lo crea y nos apoye con su energía".