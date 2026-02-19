Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Controles Les NausPerfil propietarios VPP AlicanteChófer MazónAlquiler alicantinosHotel TabarcaPlaya perros El Campello
instagramlinkedin

Primera División

Horario y dónde ver el Athletic-Elche de la jornada 25 de Primera División

El conjunto franjiverde visita San Mamés, en un partido muy especial para Sarabia, con necesidad de sumar puntos

Germán Valera encara a Vivian en el Elche-Athletic de la primera vuelta

Germán Valera encara a Vivian en el Elche-Athletic de la primera vuelta / Matías Segarra

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

El Elche visita al Athletic Club de Bilbao, uno de los históricos del fútbol español, este viernes 20 de febrero, a las 21 horas, en en San Mamés. El partido, correspondiente a la jornada 25 de Primera División, será un duelo muy especial para el técnico franjiverde, Eder Sarabia, que visita la que casa en la que se crio por primera vez como primer entrenador.

El Elche llega a la cita tras un inicio de 2026 complicado. Suma cinco derrotas y tres empates, con eliminación copera incluida, y todavía no sabe lo que es ganar desde el cambio de año. De hecho, su margen respecto al descenso se ha reducido hasta solo un punto y el club franjiverde ha pasado a ser 16º clasificado, la peor posición del curso.

Por su parte, el Athletic de Ernesto Valverde es 9º en la tabla de Primera División, en un año irregular, en el que la participación en la Champions League ha pesado lo suyo. Los rojiblancos han ganado en las dos últimas jornadas a Levante (4-2) y Oviedo (1-2), curiosamente los otros dos clubes que ascendieron a la élite la temporada pasada. En su feudo han sumado 20 puntos, con seis triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

En el partido de la primera vuelta, disputado en la jornada 9, a mediados de octubre, en el Martínez Valero, el duelo acabó sin goles pese al dominio ilicitano y gracias a la gran actuación de Unai Simón, además de a una acción polémica en la que el colegiado de aquel encuentro decidió no expulsar a Vivian, central rojiblanco.

Noticias relacionadas

Acción del partido entre Elche y Athletic de la primera vuelta

Acción del partido entre Elche y Athletic de la primera vuelta / Matías Segarra

¿Dónde ver por TV el Athletic-Elche?

El partido entre Athletic y Elche de este viernes se podrá seguir en abierto a través de Teledeporte, además de hacerlo en la página web de RTVE y en las apps de RTVE Play y de DAZN, donde desde media hora antes de que inicie el partido se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos equipos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
  2. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  3. La carretera de la Carrasqueta de Xixona, la gran ruta motera de la provincia, va a pegar un gran cambio
  4. El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
  5. Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
  6. Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
  7. La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación
  8. Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina

Manuel Lillo i Usechi, periodista: "El Tio Cuc fue más disruptivo por sus posicionamientos políticos que por el uso del valenciano"

Manuel Lillo i Usechi, periodista: "El Tio Cuc fue más disruptivo por sus posicionamientos políticos que por el uso del valenciano"

Horario y dónde ver el Athletic-Elche de la jornada 25 de Primera División

Horario y dónde ver el Athletic-Elche de la jornada 25 de Primera División

Desmantelan un punto de venta de drogas junto a un salón de apuestas en Guardamar del Segura

Desmantelan un punto de venta de drogas junto a un salón de apuestas en Guardamar del Segura

Lío en la Policía Local de Callosa de Segura: El jefe policial ordena retirarle el arma a un agente de baja y se la quita a otro por error

Lío en la Policía Local de Callosa de Segura: El jefe policial ordena retirarle el arma a un agente de baja y se la quita a otro por error

La firma de hipotecas sobre viviendas se dispara un 17,8% en 2025, cifra récord en 16 años

Eder Sarabia: "Siento que estamos muy preparados para ganar en San Mamés"

Eder Sarabia: "Siento que estamos muy preparados para ganar en San Mamés"

Desmantelan un punto de venta de drogas junto a un salón de apuestas en Guardamar del Segura

Fachada exterior del Ayuntamiento de Callosa de Segura

Tracking Pixel Contents