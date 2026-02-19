Horario y dónde ver el Athletic-Elche de la jornada 25 de Primera División

El Elche visita al Athletic Club de Bilbao, uno de los históricos del fútbol español, este viernes 20 de febrero, a las 21 horas, en en San Mamés. El partido, correspondiente a la jornada 25 de Primera División, será un duelo muy especial para el técnico franjiverde, Eder Sarabia, que visita la que casa en la que se crio por primera vez como primer entrenador.

El Elche llega a la cita tras un inicio de 2026 complicado. Suma cinco derrotas y tres empates, con eliminación copera incluida, y todavía no sabe lo que es ganar desde el cambio de año. De hecho, su margen respecto al descenso se ha reducido hasta solo un punto y el club franjiverde ha pasado a ser 16º clasificado, la peor posición del curso.

Por su parte, el Athletic de Ernesto Valverde es 9º en la tabla de Primera División, en un año irregular, en el que la participación en la Champions League ha pesado lo suyo. Los rojiblancos han ganado en las dos últimas jornadas a Levante (4-2) y Oviedo (1-2), curiosamente los otros dos clubes que ascendieron a la élite la temporada pasada. En su feudo han sumado 20 puntos, con seis triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

En el partido de la primera vuelta, disputado en la jornada 9, a mediados de octubre, en el Martínez Valero, el duelo acabó sin goles pese al dominio ilicitano y gracias a la gran actuación de Unai Simón, además de a una acción polémica en la que el colegiado de aquel encuentro decidió no expulsar a Vivian, central rojiblanco.

Acción del partido entre Elche y Athletic de la primera vuelta / Matías Segarra

¿Dónde ver por TV el Athletic-Elche?

El partido entre Athletic y Elche de este viernes se podrá seguir en abierto a través de Teledeporte, además de hacerlo en la página web de RTVE y en las apps de RTVE Play y de DAZN, donde desde media hora antes de que inicie el partido se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos equipos.