¿Cuándo se juega el Real Madrid-Elche de Primera División?

El Elche visitará el estadio Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid, líder actual de Primera División, en la jornada 28 de la temporada 2025-2026. Se trata de una de esas fechas marcadas en rojo en el calendario del aficionado franjiverde, ya que los ilicitanos jugarán en uno de los templos del fútbol mundial.

Allí tendrán enfrente al conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, que tomó el relevo de Xabi Alonso en el banquillo merengue tras la salida del vasco justo después de la Supercopa de España, el pasado mes de enero. Con el salmantino, el Madrid parece haber mejorado en cuanto a resultados, pese a su eliminación sorpredente en Copa del Rey.

Horario del Real Madrid-Elche

Este jueves, LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 28 de Primera División. Entre ellos, obviamente, el del Real Madrid-Elche. El duelo entre los hombres dirigidos por Eder Sarabia y la escuadra madridista tendrá lugar el sábado 14 de marzo a las 21 horas.

El partido supondrá un esfuerzo extra para el Real Madrid del que podría salir beneficiado el Elche, ya que si los de Arbeloa pasan la ronda de play-off de Champions que están disputando con el Benfica (triunfo en la ida en Portugal por 0-1), el encuentro de la jornada 28 se ubica justo entre los dos choques de la eliminatoria de octavos de final de la máxima competición europea, que el Madrid jugaría los días 10/11 de marzo (ida) y 17/18 de marzo (vuelta).

Noticias relacionadas

Iñaki Peña, con la nariz herida, atiende a la tele a pie de campo tras acabar el Elche-Real Madrid / Movistar+

Hay que recordar que en el partido de la primera vuelta, disputado en el estadio Manuel Martínez Valero, el Elche ya puso contra las cuerdas al equipos con más entorchados europeos del planeta, en un duelo que terminó en empate (2-2), con los franjiverdes acariciando la victoria y con la famosa acción polémica en la que los locales, en el tanto de la igualada final, pidieron falta de Vinicius sobre Iñaki Peña.