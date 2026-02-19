Elche CF | Jornada 25
Previa del Athletic-Elche: A casa vuelve... para ganar
El Elche visita al Athletic con el descenso como amenaza y la necesidad de unir en 2026 juego y puntos en el estreno de Sarabia en San Mamés
Eder Sarabia vuelve a casa. No por Navidad, pero sí con esa fecha marcada en el calendario. A las puertas de esa celebración ganó su Elche por última vez. En 2025. Desde entonces, una racha de siete jornadas sin ser del todo feliz en liga, aunque el técnico se empeñe en ser optimista. En ver el vaso medio lleno (o más). En creer en el proceso, en el proyecto, en sus tirachinas. En su Elche.
En San Mamés se le recibirá (viernes, 21 horas) como hijo de quien es y como alguien que no se ha cansado, ni se cansará, a lo largo de su vida, de pregonar su orgullo athletictzale a los cuatro vientos. Será un día especial para él, pero necesita ganar. Entre las nueve y las once de la noche aparcará los sentimientos. No habrá rojo en su sangre, solo verde. Porque lo necesita. Él, sus jugadores, su idea y su Elche. Lo que pintaba a ser un camino de rosas se ha convertido en un zarzal del que los franjiverdes tratan de salir, de retomar el camino correcto... sin caer al descenso.
Por primera vez en la temporada la amenaza está ahí. El Elche, si no gana, podría cerrar la jornada en la zona roja. Sarabia, calmado, asume la posibilidad, sobre todo viendo el calendario que está por venir a corto plazo (Athletic, Espanyol, Villarreal y Real Madrid): «Puede pasar que caigamos en el descenso, ojalá que no, pero en el fútbol hay que saber manejar esa presión y circunstancias».
Sarabia sigue creyendo en su Elche. «Siento que estamos muy preparados para ganar en San Mamés», apuntó en sala de prensa. Y la ausencia de victorias no le cambia la mentalidad. Va a Bilbao a disfrutar porque no entiende de otra manera el fútbol. Aunque sabe que habrá que sufrir. «Espero el Athletic de San Mamés, con 50.000 personas, en buena racha. Es de esos equipos que no estando en su mejor versión siempre tiene esa capacidad de sacar de dentro algo especial, sobre todo en casa. Hay que estar metidos en el partido porque habrá momentos en que el Athletic nos achuche, nos fuerce un par de córners o incluso nos marque un gol...», avisa.
Recuperación de efectivos
Para su regreso a casa, por primera vez como primer entrenador, Sarabia sigue recuperando efectivos. Solo tiene las bajas de Héctor Fort y Diang. Recupera a Josan y Affengruber, Sangaré podría tener sus primeros minutos y Rafa Mir se postula a la titularidad, tras una semana «espectacular», según su entrenador. En la portería, al vasco le toca decisión dura. Confía en Dituro e Iñaki Peña, pero el equipo no pierde nunca con el argentino.
Cuando llevas tanto tiempo sin ganar cualquier señal positiva es digna de consideración. Y el nivel de Dituro, especialmente en desplazamiento largo con los pies, está siendo sobresaliente. Enfrente espera un Athletic sin Nico Williams, con problemas en el pubis, pero en buena dinámica liguera, cierto es que habiendo derrotado consecutivamente a los otros dos recién ascendidos. El Elche no quiere completar el tríptico rojiblanco. Así vuelve este viernes a casa Sarabia. Para ganar.
