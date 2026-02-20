Elche CF
El 1x1 franjiverde del Athletic-Elche: Sin disparar es difícil sacar 3 puntos
La franja pierde en un partido en el que la falta de disparos y las decisiones arbitrales marcaron el partido
Si el problema contra Osasuna fue la falta de efectividad en los tiros, aquí directamente ha sido la falta de disparos. Un penalti dudoso da la victoria a los leones en su campo. Consulta la nota de los 16 franjiverdes:
Matías Dituro, Portero
Salvador
En la salida de balón, se mostró indeciso durante toda la primera parte, llegando a cometer dos errores de bulto que por poco no acaban en gol. Como parador, todo sea dicho, fue clave deteniendo un fuerte disparo abajo de Rego en el minuto 24 y un duelo en solitario frente a Iñaki Williams en el 36. Tuvo la oportunidad de evitar la derrota franjiverde pero se equivocó de lado al lanzarse en el penalti. De no ser por el argentino, la derrota hubiese sido mucho más grande.
Léo Petrót, Defensa
Decisivo
El francés repetía como central derecho. Al no jugar a pierna natural, no intervino mucho en salida de balón. Aun con ello se atrevió con varios desplazamientos en largo que no acabaron en mucho. En defensa sin embargo fue clave. Estuvo al corte para frenar los ataques bilbaínos con una frialdad que asustaba.
Víctor Chust García, Defensa
Inocente
En la primera parte intervino de manera clave para que Iñaki Williams fallara un uno contra uno frente a Dituro. En la segunda, sin embargo, pecó de inocente dejando pasar un centro que podía despejar para que Guruzeta rematase a placer el primer gol del Athletic.
Pedro Bigas, Defensa
Dudoso
En la primera parte no fue capaz de conectar apenas pases. Con ello, la salida en corto de los franjiverdes se limitaba considerablemente. En la segunda parecía estar arreglando su partido hasta que cometió un penalti en los últimos minutos que le daba la victoria a los locales.
José Antonio Morente Oliva, Centrocampista
Renovado
Aprendió del partido contra Osasuna y ha sabido dosificar su condición de mejor manera. Mostró un gran arranque cuando así lo requirió el equipo pero se mantuvo correctamente posicionado durante toda la primera parte. También supo complementarse muy bien con la movilidad de Cepeda. En la segunda, su nivel no bajó pero su presencia sí, por lo que fue cambiado en el 74.
Marc Aguado Pallarés, Centrocampista
Peleón
El zaragozano fue al duelo siempre que pudo haciéndose valer de su físico. Con ello parece que quería ganarle el juego mental a sus rivales y parece que lo consiguió. Esta batalla constante aportó un punto de caos controlado que, en ocasiones, el equipo supo aprovechar.
Lucas Cepeda, Centrocampista
Valiente
El chileno se mostró tranquilo en la mediapunta, sabiendo frenar las transiciones franjiverdes cuando era necesario. A menudo caía junto a Morente para mostrar sus mejores cualidades. No tuvo miedo a tener el balón ni atreviéndose a crear.
Aleix Febas, Centrocampista
Calmado
Pese a la temprana amarilla, el mediocentro supo mantener la calma y retener el balón en un centro del campo plagado de camisetas rojiblancas. En ocasiones, esa defensa del balón fue excesiva, lo que dejaba sin resultado esos detalles de calidad individual.
Germán Valera, Centrocampista
Intermitente
Sin oportunidad en ataque para mostrar su capacidad ofensiva debido al dominio rival. En defensa, Unai Gómez le supuso un problema constante que apenas pudo frenar. En la segunda parte, dio con su propia medicina a la defensa athleticzale. Fue tan desiquilibrante que llegó a provocar un penalti para el Elche de una jugada vacía.
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero
Solitario
Incapaz de conectar con sus compañeros. En un contraataque en le que André da Silva le pedía el balón solo, el uruguayo decidió continuar hasta que le quitaron el balón. En la segunda parte intentó asociarse más, pero no tuvo mucho éxito por lo que Sarabia lo sustituyó.
André da Silva, Delantero
Efectivo
Ante los problemas en salida de balón, el portugués supo dejarse caer para aliviar la presión. Sin embargo, al no tener ocasiones que rematar apenas pudo mostrar nada a nivel ofensivo. Pese al susto del primer penalti, chutó con tranquilidad para marcar el gol del Elche en su único disparo a puerta.
Rafael Mir, Delantero
Desaparecido
Al contrario que en su retorno, está vez sí que tuvo minutos para demostrar lo que necesitaba el Elche. Sin embargo, no lo hizo. Por no hacer, apenas hizo contacto con el balón.
David Affengruber, Defensa
Necesario
Pese a que el equipo no le echó en falta el último partido, la primera parte mostró lo que el Elche pierde sin el austriaco. Desde su entrada, la tranquilidad defensiva fue una continua y la salida en corto volvió a ser una opción para los de Sarabia.
Aboubacar Sangaré Traoré, Defensa
Ilusionante
Por fin pudo debutar el ilicitano. En lo poco que intervino se mostró decidido y con ganas de demostrar su nivel en los próximos partidos.
Adrià Giner Pedrosa, Defensa
Afectado
La comparación con Valera, al que sustituyó, no le hace ningún favor. Entró en el mejor momento del murciano y el equipo notó la diferencia. Toda la electricidad que generaba peligro por la izquierda se fue, volviendo al equipo mucho más pasivo.
Adam Boayar, Delantero
Fugaz
Entró como medida desesperada para tratar de robar un empate. Con tan solo 5 minutos por delante y ante una defensa cerrada poco pudo hacer.
