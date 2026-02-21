La acción polémica del Athletic-Elche: ¿penalti de Bigas o falta de Laporte?

El partido entre Athletic y Elche agotaba sus últimos minutos con empate (1-1) en el marcador, después de que André Silva hubiera equilibrado el tanto de Guruzeta, y de que, sobre todo, los franjiverdes hubieran salido indemnes de una primera parte en la que los rojiblancos habían gozado de varias ocasiones muy claras para marcar.

En ese momento, minuto 88 de encuentro, un balón centrado desde el costado izquierdo del ataque vasco se dirigió hacia la zona central del área, defendida por el capitán del Elche, Pedro Bigas. El encargado rojiblanco de ir al remate fue otro central, el hispanofrancés Laporte. Choque de titanes. Literalmente.

Bigas vs Laporte

Los dos futbolistas fueron con todo, uno a despejar y el otro a rematar. Uno a defender, el otro a atacar. Con nobleza, sin agresividad ni antideportividad. El resultado inicial de la acción fue un choque aparatoso entre ambos, con el balón repelido al golpear en Bigas, alejándose el peligro, al menos en una primera instancia, de la portería de Dituro.

Hernández Hernández pide distancia a Dituro ante la reclamación del portero del Elche / EFE

Con los dos jugadores doloridos sobre el césped empezó el otro fútbol. El Athletic pidió penalti. La afición de San Mamés rugió. Y desde la sala VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), muy lejos de donde el colegiado principal del partido, Alejandro Hernández Hernández, estaba ubicado y parecía haber visionado perfectamente la jugada, se llamó a este al orden.

El árbitro cambia su decisión

El árbitro canario atendió la llamada. Recorrió raudo los metros que separaban su zona posicional de la televisión del VAR y cambió su decisión. El aparente choque neutral, limpio y deportivo se convirtió en pena máxima para el Elche... y un bálsamo para Athletic. San Mamés rugió, esta vez de felicidad. Se había salido con la suya. A Laporte, obviamente, se le quitó cualquier dolor. Sonrió. A Bigas se le agudizó el suyo. De nada sirvió protestar.

El Elche no se queja

La acción ha indignado a la parroquia franjiverde, aunque desde el club se mantiene el habitual mutismo en estos casos. Sarabia habla mucho durante los partidos, en la zona técnica, e incluso se calentó de más con Ernesto Valverde en el protocolario saludo final. Luego, ante los micros, ha decidido callar.

Institucionalmente, el Elche ha apostado también por el perfil bajo. Un tuit con un emoticono de una carita con la cremallera en la boca, guardando silencio irónicamente ha sido, hasta el momento, la única respuesta desde la entidad. En este caso tampoco hay bazookas ni tanques. Ni siquiera tirachinas. El curso pasado, en una situación similar, pero ya al final de la temporada, el propietario Christian Bragarnik alzó la voz en una comparecencia pública.

La jugada, desde el que vea el fútbol con nobleza y como un deporte de contacto, aparentemente no pasa de ser una acción limpia, aunque aparatosa. Dos jugadores que van con todo, uno con la pierna y el otro lanzándose al suelo, con la cabeza por delante. El contacto es imposible de evitar y en ningún momento impide a Laporte ni rematar ni continuar la jugada, al estar ya en el suelo.

Hernández Hernández, con apoyo desde Madrid, decidió pitar un penalti en el minuto 88 que iba a decidir (y decidió) un partido de Primera. Cuesta creer que con otras camisetas hubiera tomado la misma decisión. Porque tan cierto es que Bigas impacta en Laporte con su pierna como que el futbolista del Athletic, en rol ofensivo, se lanza encima del defensa franjiverde. Una acción en la que, con presión mediática encima, suele ser más sencillo pitar falta del que ataca y no del que defiende.

El Elche regresa de Bilbao sin puntos y con una nueva sensación de indignación por haber sufrido una injusticia en una de esas jugadas, como mínimo, fronterizas. Otra más que cae del lado contrario. Y sin que nadie saque los bazookas ni los tanques a la calle para, al menos, hacer fuerza en algún tipo de reclamación.