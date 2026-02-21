Elche CF
El peor Elche de la temporada
La derrota en Bilbao confirma la peor racha del curso de los franjiverdes, con la posibilidad de caer a zona de descenso
El Elche, que este viernes perdió en su visita al Athletic Club (2-1), atraviesa por la peor racha de resultados de toda la temporada, ya que ha enlazado ocho jornadas consecutivas sin ganar.
La anterior dinámica negativa del equipo ilicitano alcanzó los siete partidos sin lograr la victoria y comenzó tras una derrota en Vitoria ante el Deportivo Alavés (3-1) en la octava jornada.
A partir de ese partido, el Elche enlazó otros seis sin ganar, entre ellos los encuentros ante el Madrid en el Martínez Valero y el Barcelona en su estadio, hasta que rompió la mala racha con el Girona (3-0).
Sin victorias en 2026
La actual racha negativa coincidió con el estreno del nuevo año. El equipo de Eder Sarabia despidió 2025 con un triunfo ante el Rayo Vallecano (4-0), para caer en el primer partido de 2026 frente al Villarreal (1-3).
Posteriormente, el Elche empató ante Valencia (1-1) y Sevilla (2-2) y perdió ante Levante (3-2), Barcelona (1-3) y Real Sociedad (3-1). A estos resultados ha sumado la igualada en su estadio ante Osasuna (0-0) y la mencionada derrota en Bilbao.
A todos estos partidos sin ganar de Liga el Elche suma uno más de Copa, también en 2026, frente al Betis (2-1) que supuso su eliminación del torneo.
Ampliando la perpectiva, el equipo ilicitano, que protagonizó el mejor arranque en Primera División de su historia, sólo ha sido capaz de ganar dos partidos de los últimos 18 disputados.
Esta racha de resultados negativos puede provocar que el Elche, en función de los resultados de la jornada, caiga a zona de descenso por primera vez en la presente temporada tras haber disfrutado en varias fases del torneo de una cómoda renta sobre las tres últimas posiciones.
