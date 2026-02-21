La plantilla del Elche se mentaliza: "Caer al descenso puede ser un punto de inflexión"

Derrota del Elche en Bilbao contra el Athletic (viernes) y empate del Rayo Vallecano en Sevilla, ante el Betis (sábado). De momento, dos de los tres resultados que se debían dar para que el conjunto franjiverde concluyera la jornada 25 en zona de descenso a Segunda División se han producido. Los hombres de Eder Sarabia quedan a la espera de lo que haga el Mallorca este domingo (18:30 horas) en su visita al Celta en Balaídos para saber si, por primera vez, ocupan zona de descenso en la temporada 2025-2026.

Hasta la fecha, el buen inicio ilicitano permitió al Elche ver de lejos esas posiciones durante gran parte del campeonato. La racha actual de ocho jornadas sin vencer ha llevado al equipo de Sarabia a una situación límite, hasta el punto de que si el Mallorca consigue derrotar al Celta, los franjiverdes pasarán a ser antepenúltimos en la tabla y, por lo tanto, a ocupar plaza de Segunda División.

En las últimas fechas, el propio Sarabia ya ha admitido que deben estar preparados por si esto ocurre, especialmente viendo el calendario que le viene a las puertas a su equipo, con un partido clave en el Martínez Valero contra el Espanyol para coger aire y luego dos salidas muy complicadas, a los campos de Villarreal y Real Madrid.

Chust y el punto de inflexión

En esta línea, la plantilla también empieza a mentalizarse sobre esta posible opción. El defensa Víctor Chust aseguró que si su equipo cae tras esta jornada finalmente a posiciones de descenso a Segunda, algo que no ha sucedido durante toda la temporada, puede ser "un punto de inflexión" para lo que resta del campeonato. "Podemos caer al descenso, pero llevamos toda la liga sin haber estado. Nosotros seguimos creyendo en lo mismo y vamos a seguir haciendo las mismas cosas", explicó el jugador en declaraciones a los medios.

Noticias relacionadas

Víctor Chust choca con Unai Simón en un balón dividido. / Matías Segarra

El central, que llegó al club este verano cedido por el Cádiz, aseguró que pese a la mala dinámica del equipo, que suma ocho jornadas sin ganar, no hay dudas en el vestuario y recordó que el Elche ya demostró en la primera vuelta de lo que es capaz. Chust calificó como "rivales difíciles" al Espanyol, Villarreal y Real Madrid, próximos adversarios del Elche, pero recordó que su equipo ha demostrado "que puede competir contra el que sea".