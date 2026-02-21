Sarabia, tras el Athletic-Elche: "Hay muchas cosas que nos caen en contra"

El entrenador del Elche Eder Sarabia lamentó la derrota de su equipo a manos del Athletic en San Mamés, en un duelo en el que consideró que "por momentos" les "ha faltado algo de valentía".

"Hay muchas cosas que ahora nos están cayendo en contra, tenemos que seguir remando con más convicción, que por momentos nos ha faltado hoy, para cambiar esa dinámica. Tenemos que mirar las cosas que queremos hacer, las que no, hay ha habido unas cuantas de las que no", añadió el técnico vizcaíno.

El partido se decidió con un penalti señalado tras la intervención del VAR, una acción que Sarabia no entró a valorar pese a ser cuestionado varias veces por ella, aunque sí dejó caer que para él no fue penalti. Del desarrollo del encuentro, el técnico del Elche admitió que "la primera parte no ha sido buena, nos ha costado entender algunas cosas, aparte de estar bastante imprecisos. Hemos estado más desconectados en acciones que eran determinantes".

"Hemos tenido el mérito de tener el partido controlado en esa segunda parte en la que no nos estaba generando peligro el Athletic. Hemos conseguido el empate con bastante mérito. Pero nos ha faltado convicción, valentía y algún recurso más para hacerles daño", declaró.

Mala racha del Elche

En relación a la mala racha que acumula el Elche, que encadena ocho partidos sin ganar, Sarabia adimitó que "lo que más me preocupa es que el jugador juegue pensando demasiado en el resultado, en la clasificación, y si juegas así, para lo que hacemos nosotros, nos va a condicionar mucho". "Si jugamos más liberados mentalmente y con más determinación, estaremos más cerca de la victoria. No hay muchos más trucos", añadió.

Al término del encuentro, Sarabia tuvo sus más y sus menos con Ernesto Valverde en una imagen llamativa captada por las imágenes de televisión. "Estábamos hablando de esa jugada del penalti y ya está. Le tengo máximo respeto porque venía muchas veces al viejo San Mamés a verle jugar, y porque pienso que es el mejor entrenador en la historia del Athletic. Son cosas del partido que no van más allá", zanjó.

"Por cómo ha acabado, me voy fastidiado. Pero antes, cuando he pisado el campo, me he emocionado. Cuando ha sonado el himno, me he vuelto a emocionar. San Mamés y el Athletic para mí son muchas cosas. Era un día especial, pero me voy con ese mal sabor de boca por cómo ha terminado", concluyó Sarabia.