La afición dice basta tras el Athletic-Elche: "Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes"

La grada de animación Fondo Sur 1923, uno de los colectivos más numerosos y activos de aficionados del Elche, ha puesto de manifiesto el hartazgo con los arbitrajes que rodea desde hace semanas al entorno franjiverde, agravado ahora por los malos resultados y por la última acción polémica, y decisiva, en la que los seguidores ilicitanos sienten que los encargados de impartir justicia han perjudicado claramente a los suyos: el penalti de Bigas a Laporte en San Mamés.

Esta jugada, que ocurrió en el minuto 88 y que acabó siendo decisiva para que el Elche perdiera el partido contra el Athletic, ha sido uno de los temas más comentados durante el fin de semana en nuestro fútbol, a nivel nacional, destapándose el hecho de que, tanto con el reglamento actual en la mano como con las sensaciones que transmite la acción, el señalamiento de la pena máxima supone un castigo excesivo para el conjunto dirigido por Eder Sarabia.

En este sentido, el grupo de seguidores del Elche ya mencionado ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que muestra su incomprensión y su hartazgo por la situación arbitral que viene atravesando su equipo a lo largo de la 2025-2026. "Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes en la liga", recoge la misiva. "No se trata únicamente de decisiones que hayan perjudicado al Elche CF, sino una tónica general: no hay jornada sin polémica", prosigue.

Reunión y crítica a los jugadores

"Los equipos más modestos suelen ser los más perjudicados. Por ello, consideramos urgente la celebración de una reunión entre LaLiga, los clubes y el Comité Técnico de Árbitros", solicitan desde la grada de animación Fondo Sur 1923, apuntando a protestas futuras: "Esperamos que la afición de nuestro Elche CF apoye y siga las iniciativas que tengamos como protesta contra el Comité Técnico de Árbitros".

Por otra parte, este colectivo de aficionados, que al final de cada partido en el estadio Manuel Martínez Valero tiene un acto de hermandad con los jugadores, se gane o se pierda, en la zona de fondo sur, también quiso levantar la voz ante la situación deportiva que atraviesa actualmente el club, en plena racha negativa, tras ocho jornadas sin ganar.

"Queremos mostrar nuestro descontento por la actitud del equipo en el día de ayer (viernes, en San Mamés)", comienza la crítica. "Nos preocupa que la situación deportiva pueda llegar a superarles si no se reacciona a tiempo y con la intensidad que requiere la categoría", añaden.

Pese a ser críticos con la situación actual, desde la grada de animación insisten en que seguirán apoyando al equipo, además de mostrar su confianza en la capacidad de los jugadores y el cuerpo técnico para sacar la situación adelante.

Los futbolistas del Elche celebran una victoria en el Martínez Valero junto a la 'Grada de Animación 1923'. / Áxel Álvarez

La línea marcada por este colectivo de aficionados del Elche sigue, más o menos, la pauta general de reacciones que se pueden observar tanto a pie de calle como en las redes sociales, tras el encuentro contra el Athletic. Una mezcla entre el cabreo por el hecho de que el equipo no consiga los resultados deseados y la indignación por algunas decisiones arbitrales decisivas en contra. Mientras tanto, desde el club se mantiene silencio, pese a que existe malestar tanto por el penalti señalado a Bigas como por otras situaciones ocurridas a lo largo del curso que consideran injustas.