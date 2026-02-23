Elche-Espanyol: Un duelo por todo... lo bajo

Irte a Navidad con la ilusión de un niño y, apenas dos meses después, descubrir lo dura que puede resultar la vida del adulto o, su equivalente en versión futbolera, competir en Primera División, la élite, siendo un modesto. Un club en el que nunca sabes cuando vas a volver a ganar porque cada triunfo no depende solo de tu duro trabajo sino de otros factores, algunos ajenos a ti mismo, como la dichosa suerte... o los arbitrajes.

En plena racha negativa, sin saborear el triunfo en las últimas ocho jornadas, el Elche afronta este domingo (14 horas) un duelo con aroma a final, pese a estar todavía en el mes de marzo, que estrenará en dicha fecha, y en la jornada 26 del calendario. Queda mucho, pero también hay muchos componentes que otorgan a este encuentro dicha consideración.

El principal, posiblemente, que se trata de un enfrentamiento contra otra escuadra en la misma situación anímica que la franjiverde. El Espanyol también se marchó con altas miras al parón navideño... y tampoco sabe lo que es ganar desde entonces. En el estadio Manuel Martínez Valero se pondrán, frente a frente, los dos peores equipos de Primera de 2026.

Clasificación de Primera División en 2026 (23-2-2026) / INFORMACIÓN

El Elche, tres puntos

Los números del Elche son de sobra conocidos. Se marchó de vacaciones octavo en la tabla, con 23 puntos, a seis de Europa, invicto en casa y tras golear al Rayo Vallecano (4-0). Desde entonces, tres puntos en ocho partidos, gracias a los empates contra Valencia (1-1), Sevilla (2-2) y Osasuna (0-0).

El resto, cinco derrotas: Villarreal (1-3), Levante (3-2), Barcelona (1-3), Real Sociedad (3-1) y Athletic (2-1). No ha vuelto a ganar como local, pese a merecerlo contra los navarros y a disponer de una jugosa ventaja desperdiciada frente al Sevilla. Otros días se ha atascado en juego y a domicilio sigue sin superar su gafe, ya que no ha regresado con los tres puntos a la ciudad de las palmeras en ninguna de sus salidas de la 2025-2026.

Sarabia, en el banquillo de San Mamés durante el Athletic-Elche / EFE

Mentalizados en que recuperar los guarismos históricos como local es el principal camino hacia el objetivo de la permanencia, el Elche hará énfasis durante la semana en la importancia de ganar al Espanyol. Se espera conjura entre equipo y afición para que el Martínez Valero vuelva a ser un fortín. Para volver a ganar. Sobre todo por lo que viene después, dos salidas consecutivas para medirse a Villarreal y Real Madrid.

El Espanyol, dos puntos

El rival que los franjiverdes tendrán enfrente parece el adecuado para salir de esta situación de crisis. Más que nada porque es el único que firma peores números en 2026. Tampoco ha ganado y únicamente ha podido rascar dos empates en las últimas ocho jornadas, ante Levante (1-1) y Celta (2-2). El resto, derrota tras derrota: Barça (0-2), Girona (0-2), Valencia (3-2), Alavés (1-2), Villarreal (4-1) y Atlético de Madrid (4-2).

Ni rastro, especialmente lejos de Cornellà, de la fortaleza defensiva que había caracterizado a los hombres dirigidos por Manolo González hasta Navidad. Unas cualidades que sufrió el propio Elche en la primera vuelta (derrota allí por 1-0) y que permitió a los pericos paladear turrones y cava en quinta posición, con 34 puntos, a tres de la Champions y tras haber encadenado cinco victorias.

Noticias relacionadas

Manolo González, entrenador del Espanyol, en sala de prensa. / RCDE

La situación ahora, para ambos contendientes, es muy distinta. Mucho más agobiante para el Elche, por el colchón de puntos que tenían uno y otro, ya que los catalanes siguen peleando por zona europea. La realidad es la que es. Y apunta a final en marzo... en un duelo por todo lo bajo.