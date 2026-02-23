De José María a Buba: los ilicitanos de Primera del Elche

La derrota en San Mamés será recordada con una leve sonrisa por uno de los protagonistas del Elche que trataron de evitarla. El jovencísimo Buba Sangare, último fichaje del pasado mercado invernal, debutó con el primer equipo ilicitano, el de la ciudad que le vio nacer el 6 de agosto de 2007.

Sangare saltó al terreno de juego en el minuto 75, supliendo en el carril diestro a Tete Morente, una zona que ha quedado despoblada con la marcha de Álvaro Núñez y la lesión de Héctor Fort y para la que, como recurso de ultimísima hora, llegó este joven cedido con opción de compra procedente de la Roma.

Buba Sangaré, durante un rondo en un entrenamiento del Elche. / Áxel Álvarez

El nuevo lateral franjiverde sufrió la indignación de la acción polémica del penalti señalado a Pedro Bigas y poco pudo hacer para evitar la derrota en el tiempo que estuvo sobre el césped, que al final superó con creces el cuarto de hora reglamentario. Eso sí, pareció recuperado de los problemas físicos que le habían impedido debutar antes y ganó un par de duelos, aparte de cometer una falta.

Con Buba Sangare, Eder Sarabia ya ha utilizado a 32 futbolistas en partidos de liga esta temporada. Y con este estreno, ya son 22 jugadores nacidos en la ciudad de las palmeras, localidad en la que vio la luz por primera vez el debutante en San Mamés pese a haber "volado" pronto al Levante, que han lucido la franja verde del Elche en Primera División.

José María, el pionero

El primero en hacerlo fue José María Fernández Treviño, en la 1964-1965. Concretamente el 17 de enero de 1965, en una victoria ilicitana (2-1) contra el Espanyol, en la que fue titular pese a apenas gozar de la mayoría de edad. Compartió delantera con leyendas como Romero, doblete aquel día, o Vavá; y tuvo enfrente a uno de los futbolistas más grandes de la historia: Alfredo di Stéfano.

Las crónicas de la época no fueron precisamente benevolentes con el debutante. En INFORMACIÓN, José María recibió la única calificación de "suspenso" entre los once franjiverdes alineados por el brasileño Martim Francisco, que luego pareció excusarse ante la prensa. "Le puse porque tengo varios lesionados", afirmó en primera instancia. Ante la insistencia, "¿no tiene más reservas?", le cuestionaron; repitió fórmula: "Bueno, sí, pero también están lesionados".

Pareció quedar claro que aquel primer ilicitano no ilusionó ni al técnico ni a la prensa. Curiosamente, no volvió a jugar con el Elche: se marchó al Cádiz, en Segunda, luego al Logroñés y ya desarrolló el resto de su carrera en clubes modestos.

Bonet, el portero del Elche, en el partido contra Las Palmas de Primera de 1974 / Perfecto Arjones

Bonet, líder entre los ilicitanos

Entre los debuts de José María y Buba han pasado más de seis décadas, en la que otros ilustres futbolistas que dieron sus primeras patadas a un balón en los diferentes barrios de Elche cumplieron el sueño no solo de ponerse la franja verde en el pecho sino de lucirla con orgullo en la máxima categoría. El que más veces lo hizo, en 54 partidos, fue Carlos Macià Bonet.

Bonet, como Sangare, también se estrenó en tierras vascas, aunque en su caso en el antiguo Atocha, campo de la Real Sociedad. Lo hizo en septiembre de 1970, supliendo a Iborra en una derrota por 2-0. En el club ilicitano se mantuvo hasta 1976, viviendo un descenso y un ascenso, para pasar posteriormente a las filas del Recreativo de Huelva y del Eldense.

El podio de ilicitanos con más partidos con el Elche en Primera lo completan Lorenzo Antón (44), que debutó también contra la Real, aunque en casa, en noviembre de 1975; y Aarón Ñíguez (43), que lo hizo en Vallecas en agosto de 2013, tras haber formado parte de la escuadra que consiguió el regreso a la máxima categoría tras un cuarto de siglo de ausencia entre los mejores. El primero, tras cuatro cursos como franjiverde, fichó luego por el Hércules. El segundo ha sido un trotamundos del fútbol.

Boria, el pintor que vio nacer su obra maestra / Información

Padre e hijo

El padre de Aarón también aparece en este listado en las primeras posiciones. Boria disputó 21 partidos en la élite con la Elche, con la pedanía de Matola asociada siempre a su apodo futbolístico. El primero de ellos fue en septiembre de 1984, contra el Valencia, con una derrota por la mínima (0-1). Entre estas dos generaciones quedarían ubicados Díez Guilabert (38 partidos, debut en 1975 con victoria contra el Atlético de Madrid) y Juan Pastor (24 partidos, estreno en Salamanca en 1974, entrando en los minutos finales como revulsivo para tratar de evitar una derrota que acabó sucediendo).

Listado de ilicitanos en Primera con el Elche Carlos Macià Bonet (54 partidos) Lorenzo Antón (44 partidos, 5 goles) Aarón Ñíguez (43 partidos, 1 gol) Pepe Díez Guilabert (38 partidos) Juan Pastor (24 partidos) Boria (21 partidos, 1 gol) Álvaro Giménez (19 partidos) Javi Company (17 partidos, 1 gol) Andrés Molina (16 partidos, 3 goles) José Luis Juan María (11 partidos) Antonio Esclapez (6 partidos) Diego Urbán (2 partidos) José María Fernández (1 partido) José Pedro Arce (1 partido) Clemente Lidón (1 partido) Pedro Davó (1 partido) José Tomás Vicente (1 partido) Ñoño (1 partido) Santi Verdú (1 partido) Romero (1 partido) Antonio Bernal (1 partido) Buba Sangare (1 partido)

La lista la completan Álvaro (19 partidos), Company (17), Andrés Molina (16), Juan María (11), Esclapez (6), Urbán (2) y los juveniles que disputaron el derbi contra el Hércules de la segunda jornada de la 1984-1985, en la que hubo huelga de profesionales: Arce, Clemente, Davó, José Tomás, Ñoño, Santi Verdú, Romero y Antonio. Ninguno de ellos vio puerta en su debut, siendo Antón, con 5 goles, el ilicitano que más veces ha marcado con el Elche en Primera División.