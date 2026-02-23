Elche CF
Villarreal-Elche: Entradas visitantes, precios y cómo comprarlas
El club franjiverde dispondrá de 600 localidades para el próximo partido a domicilio, en el Estadio de la Cerámica
La afición del Elche dispone de 600 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Villarreal-Elche correspondiente a la jornada 27 de Primera División, que se disputará el domingo 8 de marzo a partir de las 14 horas.
Como es costumbre, del montante total un 10% queda reservado para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación. Estas medidas, habituales durante la temporada, están enmarcadas dentro del convenio pactado entre la mayoría de clubes de Primera para la cesión de entradas visitantes a lo largo de la temporada.
Las entradas están disponibles exclusivamente para abonados a partir de este lunes por la tarde, a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. Cada usuario podrá agrupar en su portal hasta un máximo de cuatro abonos y, de este modo, adquirir desde esa misma gestión las entradas correspondientes. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por el Villarreal.
Por cercanía, se espera que haya una notable respuesta de la afición ilicitana, en uno de los tres derbis autonómicos que afronta el Elche este curso, junto a los que le mide a Valencia y Levante. El partido será, además, la primera de dos salidas muy complicadas, ya que al choque contra el Villarreal le seguirá la semana siguiente la visita al Real Madrid en el Bernabéu.
Desplazamiento en autobús
Para facilitar el desplazamiento de la hinchada franjiverde a Villarreal, el club ha organizado un viaje en autobús a un precio de 20 euros cada plaza. La salida en autobús está prevista para el mismo día del partido a las ocho de la mañana, desde el estadio Martínez Valero, y regreso a la finalización del encuentro.
La inscripción se realiza también a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
- Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante
- Arde un coche en la A-70 en Alicante
- Así será el corte de tráfico durante un mes de un tramo de la calle Ramón Gallud de Torrevieja por las obras de Agamed
- La plantilla del Elche se mentaliza: 'Caer al descenso puede ser un punto de inflexión
- Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas
- La Pedrera: el singular embalse de las tres aguas de la provincia de Alicante
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente