Villarreal-Elche: Entradas visitantes, precios y cómo comprarlas

El club franjiverde dispondrá de 600 localidades para el próximo partido a domicilio, en el Estadio de la Cerámica

Salen los jugadores y suena el "Aromas ilicitanos" en el Martínez Valero

Salen los jugadores y suena el "Aromas ilicitanos" en el Martínez Valero

Matías Segarra

David Marín

David Marín

La afición del Elche dispone de 600 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Villarreal-Elche correspondiente a la jornada 27 de Primera División, que se disputará el domingo 8 de marzo a partir de las 14 horas.

Como es costumbre, del montante total un 10% queda reservado para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación. Estas medidas, habituales durante la temporada, están enmarcadas dentro del convenio pactado entre la mayoría de clubes de Primera para la cesión de entradas visitantes a lo largo de la temporada.

Affengruber intenta disparar ante el Villarreal.

Affengruber intenta disparar ante el Villarreal. / AXEL ALVAREZ

Las entradas están disponibles exclusivamente para abonados a partir de este lunes por la tarde, a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. Cada usuario podrá agrupar en su portal hasta un máximo de cuatro abonos y, de este modo, adquirir desde esa misma gestión las entradas correspondientes. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por el Villarreal.

Por cercanía, se espera que haya una notable respuesta de la afición ilicitana, en uno de los tres derbis autonómicos que afronta el Elche este curso, junto a los que le mide a Valencia y Levante. El partido será, además, la primera de dos salidas muy complicadas, ya que al choque contra el Villarreal le seguirá la semana siguiente la visita al Real Madrid en el Bernabéu.

Desplazamiento en autobús

Para facilitar el desplazamiento de la hinchada franjiverde a Villarreal, el club ha organizado un viaje en autobús a un precio de 20 euros cada plaza. La salida en autobús está prevista para el mismo día del partido a las ocho de la mañana, desde el estadio Martínez Valero, y regreso a la finalización del encuentro.

Afición del Elche en el partido contra el Real Madrid de esta temporada

Afición del Elche en el partido contra el Real Madrid de esta temporada / Alex Domínguez

La inscripción se realiza también a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento.

