Diang regresa a los entrenamientos con la mente en el Elche-Espanyol

El regreso de Diang al grupo ha sido la principal noticia positiva del entrenamiento de este martes del Elche, en el que los primeros minutos de la sesión, realizada en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva, han sido a puertas abiertas, y en la que los jugadores franjiverdes han preparado el partido contra el Espanyol (domingo, 14 horas).

Diang, en el suelo tras lesionarse durante el Alavés-Elche / LOF

El congoleño, que se ha perdido las dos últimas jornadas debido a problemas musculares, ha saltado al césped junto a sus compañeros y, aparentemente, sin las molestias que le impidieron ser de la partida contra Osasuna y Athletic.

Su entrenador, Eder Sarabia, ya dejó caer que se le podría haber forzado de cara al encuentro en San Mamés, aunque no es la tónica habitual del cuerpo técnico franjiverde. Por lo tanto, todo apunta a que volverá a estar disponible para poder ayudar a su equipo a salir de la mala racha que atraviesa en el duelo de este domingo contra el Espanyol.

Álvaro Rodríguez, en el gimnasio

Por otra parte, al que no se ha visto por el Díez Iborra ha sido al delantero Álvaro Rodríguez, que se ha ejercitado por su cuenta en el gimnasio del estadio Martínez Valero. En principio no debería causar baja este fin de semana y la decisión de que realizara trabajo aparte se debe a ser cautos, especialmente por la carga de minutos que lleva en los últimos meses, coincidiendo con las ausencias de Rafa Mir y André Silva.

Noticias relacionadas

Álvaro Rodríguez, delantero del Elche CF: "Los resultados no reflejan el juego del equipo. Estoy seguro de que la victoria llegará pronto". / Áxel Álvarez

Por lo tanto, cuando todavía quedan varios días para la disputa de la siguiente jornada, las únicas bajas seguras que tendrá Sarabia serán las del lesionado Héctor Fort, que se sigue recuperando del hombro, y el sancionado Yago de Santiago, que vio la cartulina roja al terminar el partido contra el Athletic, por protestar.