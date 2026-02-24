El Elche cambia de franja horaria... por primera vez en dos meses

Jugar a la luz del día. Una sensación que los futbolistas del Elche volverán a tener este domingo, contra el Espanyol, cuando salten al terreno de juego minutos antes de que las manecillas del reloj marquen las dos de la tarde, hora para la que está programado el duelo correspondiente a la jornada 26 de Primera División.

La noche no le ha sentado nada bien al Elche. Los franjiverdes han encadenado ocho partidos oficiales consecutivos (siete de liga y uno de Copa) a las 21 horas. Sin victorias en ninguno de ellos. La última vez que jugaron en un horario diferente fue en el primer choque de 2026, cuando cayeron contra el Villarreal (1-3) a las 18:30 horas.

Cepeda encara a un futbolista del Athletic en San Mamés / LOF

Desde entonces, cosas de la organización de horarios de LaLiga, a los ilicitanos les había tocado trasnochar, en diferentes días de la semana: lunes (Sevilla), miércoles (Betis, en Copa), viernes (Levante, Osasuna y Athletic) y sábado (Valencia, Barcelona y Real Sociedad). Insistimos, sin triunfo alguno que celebrar a posteriori.

El conjunto dirigido por Eder Sarabia también regresa a una jornada dominical tras no haberlo hecho desde el último partido de 2025, que coincide con la última victoria, el ya añorado 4-0 al Rayo Vallecano. En este día de la semana, los franjiverdes solo han sufrido dos derrotas este curso, ambas a domicilio, contra Alavés y Barça.

Los horarios y resultados del Elche

Este será el cuarto partido de la temporada que el Elche disputará en el horario de la comida (14 horas). Hasta ahora, balance totalmente equilibrado, con un resultado de cada color: goleada al Girona (3-0), tablas en casa contra el Athletic (0-0) y derrota en Mendizorroza (3-1).

Resultados del Elche en cada franja horaria Estos han sido los resultados del Elche en la temporada 2025-2026, según la hora de inicio de sus partidos: 14 horas : una victoria, un empate y una derrota

: una victoria, un empate y una derrota 16:15 horas : una victoria y dos derrotas

: una victoria y dos derrotas 18:30 horas : dos victorias y dos derrotas

: dos victorias y dos derrotas 19 horas : dos victorias

: dos victorias 19:30 horas : una victoria y dos empates

: una victoria y dos empates 21 horas: una victoria, siete empates y seis derrotas

El horario de las 21 horas ha sido, de largo, el que más veces le ha tocado al Elche en esta 2025-2026. Ha iniciado en ese momento del día 14 de sus 29 partidos oficiales, casi la mitad, con un balance bastante pobre. Solo ha ganado una vez, en Copa al Quintanar del Rey y en la prórroga; ha empatado en siete ocasiones y ha sido derrotado en seis.

Del resto de franjas horarias destacan los buenos resultados a media tarde, con dos victorias a las 19 horas y una victoria y dos empates a las 19:30 horas, además de duelos ganados y dos perdidos a las 18:30 horas. A las 16:15 horas, el Elche ha sumado los tres puntos en una ocasión y se ha quedado en blanco dos veces y, por último, a las 14 horas se han producido los tres resultados antes mencionados.

Próximos partidos

Tras el encuentro de la jornada 26 contra el Espanyol a las 14 horas, el Elche tiene confirmados oficialmente otros tres horarios más, los correspondientes a sus enfrentamientos contra Villarreal, Real Madrid y Mallorca, este último anunciado por LaLiga este mismo martes.

Noticias relacionadas

Pedro Bigas se lamenta tras cometer un penalti frente al Athletic Club. / Marcos Calvo

El Elche visitará el estadio de La Cerámica el domingo 8 de marzo a las 14 horas, por lo que repetirá a la hora del tentempié. Luego volverá a la nocturnidad, aunque en principio solo de manera provisional, para enfrentarse en el Bernabéu al Madrid (sabado 14 de marzo, 21 horas), mientras que su retorno al Martínez Valero volverá a ser a las 14 horas, para medirse al Mallorca (sábado 21 de marzo).