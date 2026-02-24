Lágrimas, cabreo y perdón: así fue el emotivo regreso de Sarabia a San Mamés

De las lágrimas de la emoción por volver a San Mamés y la emoción de escuchar el himno del Athletic... a un importante cabreo por el arbitraje y el desenlace final. Eder Sarabia vivió una montaña rusa de emociones en su primer partido como primer entrenador en La Catedral, el pasado viernes, en la derrota del Elche frente al Athletic (2-1) en una noche no exenta de polémica.

Así lo recogen las cámaras de El Día Después, programa de Movistar Plus que se emite cada lunes por la noche y recoge los hechos más recursos de cada jornada en la Primera División. En este caso —y viene siendo costumbre en las últimas semanas— el protagonista fue el entrenador del conjunto franjiverde.

Los tres minutos de reportaje arrancan con las lágrimas de Sarabia previas al partido, una hora antes, con San Mamés todavía vacío. El bilbaíno se emocionó mirando a las gradas del feudo athleticzale, ese mismo al que acudía de niño para ver a su padre como un aficionado más.

Una hora más tarde, la escena se repitió. Saludos con varios aficionados allí presentes y muestras de cariño con trabajadores del club. Un sentido abrazo con su segundo entrenador, Jon López, también vasco... y de nuevo la emoción (y las lágrimas) al escuchar el himno del Athletic.

Eso sí, todo acabó con el pitido inicial, cuando Sarabia recobró su habitual intensidad para vivir el partido. Cabreos, gritos, aspavientos y una conversación con Matías Dituro, que repitió titularidad. "¡Mati, conduce tranquilo!", le dijo al guardameta argentino, a quien más tarde recriminó desde el banquillo que renunciara a sacar el balón jugado y buscara con un balón largo a los delanteros.

Penalti y discusión

Tras vivir un vaivén de emociones, el momento de mayor tensión llegó a dos minutos del final. Pedro Bigas impactó con su pierna en la cabeza de Laporte, en una acción muy polémica. El colegiado, tras revisar la jugada en el VAR, señalaba penalti a favor del Athletic. "Que os llamen para ver esta jugada... que os llamen para ver esta jugada. Menuda vergüenza", exclamaba de manera repetida desde el área técnica, mientras miraba al infinito tras vivir el gol más amargo de su vida en San Mamés.

La frustración acumulada tras el cruel desenlace la terminó pagando con Ernesto Valverde, tras finalizar el choque. "No es penalti en la vida. No me cuentes películas (llegó a repetir hasta en tres ocasiones consecutivas, mientras Valverde trataba de hablar con él)".

Fue una noche amarga para Eder, con un final bronco con Valverde por el cual, 24 horas después, el entrenador del Elche terminó pidiendo perdón. "Hoy necesito disculparme porque, a veces, queriendo defender lo nuestro, tengo comportamientos que me gustaría evitar", publicó en la red social X, antes Twitter, disculpándose así por sus actos tras el pitido final, en su noche más emotiva.