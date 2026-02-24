Un marzo exigente espera al Elche a partir del domingo

El Elche afronta un mes de marzo clave en sus aspiraciones de lograr la permanencia ya que deberá enfrentarse al Espanyol, visitará al Villarreal y el Real Madrid, dos de los mejores equipos en su estadio, y recibirá al Mallorca en un duelo clave en la lucha por la salvación.

Sarabia, en el banquillo de San Mamés durante el Athletic-Elche / EFE

El conjunto ilicitano, en plena crisis de resultados tras enlazar ocho jornadas sin ganar, abrirá marzo con un duelo ante el Espanyol, el otro equipo de la competición que tampoco sabe lo que es ganar en 2026.

Tras este duelo, el Elche afrontará el 8 de marzo un derbi autonómico ante el Villarreal, uno de los mejores equipos como local de la competición, con la intención de conseguir su primer triunfo como visitante. El conjunto castellonense, que pelea por asegurar una plaza en la Liga de Campeones, fue el primero en ganar esta temporada en el Martínez Valero esta temporada.

Visita al Real Madrid

Tras el derbi, el Elche disputará uno de los encuentros más complicados de toda la competición. Visitará el 14 de marzo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un escenario en el que nunca ha ganado a lo largo de su historia en Primera División.

El guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois (d) despeja un balón ante André Silva (c), del Elche, durante el partido de la jornada 13 de LaLiga entre el Elche CF y el Real Madrid, este domingo en el estadio Martínez Valero. EFE/Manuel Bruque. (Elche) (Real Madrid) / Manuel Bruque / EFE

El equipo ilicitano cerrará el mes con un duelo marcado en rojo ante el Mallorca que puede ser determinante al final del campeonato en la lucha por la permanencia. El equipo balear marca actualmente la zona de descenso con un punto menos que el Elche, que perdió en Mallorca en la primera vuelta (3-1), por lo que también estará en juego el coeficiente particular entre los dos equipos.

Tras haber perdido en los últimos dos meses casi toda su ventaja sobre el descenso, el Elche está obligado a mejorar su rendimiento con una buena cosecha de puntos en marzo para no comprometer seriamente sus aspiraciones de salvar la categoría.