Pere Milla y el Elche: El héroe que manchó la capa

Las puertas del Olimpo franjiverde se le han abierto a muy pocos héroes a lo largo de la centenaria historia del Elche. Hay un grupo de elegidos que entraron en el mismo no por cantidad sino por calidad. Por aparecer en el momento oportuno. Por marcar ese gol histórico que siempre queda para el recuerdo, reproducido una y otra vez en los móviles de los aficionados. Los que resuenan en el tímpano al recordar aquella hazaña inolvidable.

Pere Milla fue uno de esos elegidos. El catalán pasó a la historia por su buen rendimiento en el club ilicitano, yendo claramente de menos a más en sus cuatro temporadas completas en la ciudad de las palmeras. La mácula llegó en dos veranos mal gestionados, en los que el «yo» ganó al «nosotros». En el primero no se pudo ir. En el segundo, sí.

Pere Milla celebra su triplete al Villarreal en 2023 / Áxel Álvarez

La capa de héroe quedó manchada en 2022, dos años después de que, en plena pandemia, Pere Milla marcara en Girona el gol que devolvía al Elche a Primera División, tras una época de tinieblas en la entidad, con descenso administrativo, paso por la extinta Segunda División B, multitud de problemas económicos y judiciales y un cisma social que goles como el de catalán se encargaron de ir cerrando con el tiempo.

Aquel remate de Pere lo empujaron desde Elche los miles de seguidores que, encerrados en sus casas o en pequeños grupos, empujaron de una manera poco habitual para dar fuerza a los suyos. Fue un ascenso a distancia, pero con unión. El gol de Pere Milla, que números en mano había completado una temporada discreta, fue el preludio de una mejora de rendimiento al llegar a la élite del fútbol nacional. En la misma, Milla se destapó, con fases de notable juego y acierto goleador. En total, como franjiverde disputó 146 partidos y marcó 29 goles. En la 2021-2022 hizo ocho dianas en la máxima categoría. Su mejor cifra entre los mejores de España, al menos hasta la fecha.

Del amor al odio

El primer alejamiento entre Pere Milla y el Elche quedó como un sainete en el que el futbolista perdió la partida de póker con Christian Bragarnik por una finalización de contrato que el jugador y su entorno entendían que tenían una fecha, pero que en realidad tenía otra. El delantero no pudo salir, como deseaba, y le tocó tirar de redes sociales y rectificación. Sin embargo, para buena parte de la afición ya quedó marcado.

Luego llegó el nefasto curso del centenario, con un descenso cantado desde antes del parón del Mundial, en el que a Pere Milla no hay que achacarle más responsabilidad que a cualquier otro de sus compañeros. Eso enturbió todavía más un recuerdo que debería haber sido dulce por aquella diana en Montilivi que empezaba a quedar demasiado atrás en el tiempo. Habían sido tres buenas temporadas en Primera. Y Pere Milla, otra vez, entendió que debía dar un giro a su carrera.

Por segundo verano consecutivo pidió irse del Elche. Esta vez Bragarnik escuchó, pero pidió dinero. Su destino era el Espanyol, que también había caído a Segunda División, por lo que en teoría el paso no era hacia delante sino a la misma altura. El futbolista dejó 2,5 millones de euros en las arcas franjiverde, aunque nada tuvo tanto valor como aquel gol en Girona de agosto de 2020.

Noticias relacionadas

Pere Milla salta al terreno de juego del Elche con el Espanyol, en 2024 / Matías Segarra

La devolución emocional a ese tanto fue esa elevación a categoría de héroe que la posterior actitud de Pere Milla se encargó de rebajar. Profesionalmente, el catalán ha seguido una destacada evolución. Ascendió con el Espanyol. Antes, regresó a Elche en abril de 2024. Fue recibido entre pitos y reproches. Un héroe con la capa manchada, degradado a un futbolista más. Ahora volverá a Elche, en el que estaba siendo su mejor curso... hasta diciembre (6 goles y lucha por Europa). Desde entonces no ha marcado... ni su equipo ha ganado.