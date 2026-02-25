Elche CF
El Comité Técnico de Árbitros, contra el Elche: "El VAR actuó correctamente en el penalti de Bigas"
El colectivo arbitral avala en su revisión semanal de las jugadas polémicas de la jornada la decisión de Bilbao que costó la derrota a los franjiverdes
Más madera a la polémica del Athletic-Elche y el penalti de Pedro Bigas a Laporte, que a la postre costó la derrota a los franjiverdes el pasado viernes en los últimos minutos de partido. El Comité Técnico de Árbitros, en su repaso semanal a las acciones más dudosas de la jornada, ha avalado la decisión tomada por Hernández Hernández en San Mamés.
Pese a que incluso fuera de los entornos ilicitanos y bilbaínos el señalamiento del penalti se ha considerado como una decisión demasiado rigurosa en una acción en la que los dos futbolistas fueron con nobleza a disputar el balón, incluso con la posibilidad de que fuera el jugador del Athletic el que cometiera una infracción, el colectivo arbitral ha corroborado, según su juicio, que sus colegas de profesión tomaron la decisión correcta el viernes.
La versión del CTA
"La regla 12 explica que todo impacto temerario que ponga en riesgo la integridad del adversario debe sancionarse", comienza la explicación de los árbitros españoles. "El CTA considera que el VAR actuó correctamente al existir un error claro y manifiesto", remata la misma, sin dejar abierta ninguna posibilidad a la duda, de manera tajante.
Esta confirmación no ha caído nada bien en el entorno franjiverde, que se vuelve a sentir ninguneado por aquellas personas destinadas a impartir justicia. Hay que recordar que, por ejemplo, la acción polémica del partido entre Elche y Real Madrid en la que Vinicius golpeó a Iñaki Peña y le provocó un corte en la nariz, que posteriormente terminó en el gol de empate merengue, ni siquiera fue considerada para ser revisada por el comité de expertos.
El penalti de André Silva
Esta misma semana, además del penalti de Bigas, el CTA también valoró la repetición del penalti de André Silva en San Mamés, que tuvo que ser repetido por un doble toque, en una acción que recordó a la protagonizada la temporada pasada en Champions por Julián Álvarez en un derbi entre Real y Atlético de Madrid.
"El ejecutor del Elche (André Silva) resbala, golpea el balón con su pie derecho y en la misma acción el balón impacta involuntariamente en su tobillo izquierdo", relata el CTA. "El VAR ordena repetir el penalti. El CTA concluye que la decisión de repetir el penalti se ajusta exactamente a lo establecido por la IFAB", añade, en una decisión que no tuvo trascendencia ya que el portugués volvió a marcar en el segundo intento.
