La doble vara arbitral de medir al Elche con las tarjetas

En plena polémica por las decisiones arbitrales de las que el Elche se siente perjudicado, con el penalti señalado a Pedro Bigas contra el Athletic como último ejemplo, un dato acumulativo a lo largo del curso provoca un punto cada vez más preocupante de malestar en la entidad franjiverde: la doble vara de medir a su equipo con las tarjetas.

En el entorno del Elche existe la sensación de que es muy barato sacarle una cartulina a sus futbolistas... y de que a los colegiados les cuesta horrores hacer lo propio con sus rivales. Sea por el estilo de juego o por la categoría de recién ascendido, pero hay una serie de estadísticas cruzadas que dan fuerza a ese runrún que se ha ido generando a lo largo de meses y que con la situación actual se acrecienta.

En cuestión de faltas a favor y contra, el Elche es el segundo equipo de Primera División que más faltas recibe, con un total de 353, solo superado, y puede resultar sorprendente, por el Getafe de José Bordalás. Además, se da la circunstancia de que los dos futbolistas que más palos reciben de la élite nacional son franjiverdes.

Febas y Valera, los que más faltas reciben

Febas lidera este ranking prácticamente desde la primera jornada. Y lo hace con holgura. Al centrocampista catalán le han pitado 76 faltas a su favor. Y en muchas de ellas el propio protagonista se ha revuelto contra el colegiado de turno porque por contundencia de la misma o por reiteración, el ilerdense entendía que debía conllevar también amarilla. Pocas veces ha ocurrido.

El segundo de esta clasificación es Germán Valera, con 53 faltas recibidas, igualado con el madridista Vinicius; muy lejos ambos de Febas. No habría más que comparar las amonestaciones generadas por el brasileño con las del murciano para posiblemente sorprenderse de que esa doble vara de medir al Elche con respecto a otros clubes sea real.

En el otro lado de la balanza, al Elche le han señalado 314 faltas en contra, lo que le ubica en zona media de los más sancionados. Lo curioso llega a la hora de contabilizar tarjetas. En amarillas, pese a ser un equipo mucho más receptor de faltas que infractor, la cosa está bastante equilibrada: 52 para los franjiverdes, 55 para sus rivales.

Sin expulsiones a favor

Lo flagrante llega en cuestión de rojas. Los rivales del Elche no han sufrido ninguna expulsión en la liga actual, tras 25 jornadas disputadas. El conjunto dirigido por Eder Sarabia es, junto al Atlético de Madrid, el único equipo de Primera que no sabe lo que es jugar este curso en superioridad numérica. Por el contrario, los franjiverdes han visto cuatro rojas: Affengruber contra el Alavés, Víctor Chust contra el Real Madrid y dos futbolistas de banquillo, Fede Redondo contra el Rayo y Yago contra el Athletic.

Unos datos que, en el tramo decisivo de la competición, preocupan. Y que en el entorno franjiverde esperan que en las últimas jornadas se equilibren, para no acabar la temporada con la sensación de no haber recibido la justicia arbitral que todos los clubes merecen, más allá de errores puntuales.