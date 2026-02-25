La historia del Elche-Espanyol: de ganar a Don Alfredo al estreno de John

Hubo una época en la que recibir al Español, con «ñ», era sinónimo de victoria para el Elche. Aunque en sus filas jugase toda una leyenda como Alfredo di Stéfano. Fútbol en blanco y negro que, con el color y la catalanización del nombre del club perico fue igualando la contienda, hasta el punto de que en la última década los pericos no han perdido en ninguna de sus tres visitas, no han sido demasiadas, a la ciudad de las palmeras.

Precisamente en la más reciente, en abril de 2024, que acabó en tablas (2-2) el último gol lo anotó un John Chetauya que con el paso del tiempo se ha asentado en la plantilla del Elche y que posiblemente pueda saltar al césped del Martínez Valero este domingo. En aquella cita hubo pitos a Pere Milla, dos situaciones de ventaja visitante y las réplicas de dos canteranos, Mourad y el citado John, que lograron batir al ahora celebérrimo Joan García.

John Chetauya celebra su primer gol con el Elche, al Espanyol en 2024 / Matías Segarra

Del último triunfo en casa del Elche contra el Espanyol han pasado casi 12 años, cuando un doblete de Jonathas sirvió para sumar los tres puntos en noviembre de 2014. La temporada anterior, la del regreso ilicitano a la élite tras un cuarto siglo de ausencia, tuvo otro protagonista en forma de bigoleador: Coro. Posiblemente, sus dos tantos más dolorosos, por marcárselos al club de su vida.

El Elche celebra uno de los dos goles de Coro al Espanyol en 2013 / INFORMACIÓN

Victorias franjiverdes

Antaño, al Elche no le costaba ganar al Espanyol, cuando este era Español. Lo hizo en las seis primeras visitas blanquiazules a Altabix, entre 1960 y 1965. Y no perdió ninguna vez hasta el 2-4 de 1974. La veda se abrió el 28 de febrero de 1960 con un triunfo por la mínima gracias a un tanto de Cayetano Ré, posterior fichaje españolista.

De aquellos tiempos de gloria de Altabix quedan algunos duelos dignos de recordar entre Elche y Español. En el de octubre de 1961, el conjunto dirigido por Juan Ramón arrolló a los catalanes, con un 6-2 liderado por la leyenda Juan Ángel Romero, que hizo cuatro de esas dianas. El hondureño Cardona firmó las otras dos, para una tarde inolvidable.

Gol de Vavá al Español en 1968 / Perfecto Arjones

Lo mismo acaeció en 1964 y 1965, con otros dos triunfos, estos ante los ojos de auténticas leyendas del balompié. Aquellas dos derrotas (2-1 y 3-0) las sufrió en el césped Di Stéfano, mientras que en la primera en el banquillo visitante se sentó Ladislao Kubala. Curiosamente, estos dos grandes personajes luego tuvieron un (breve) paso por la entidad ilicitana, ambos como entrenadores: Don Alfredo en la 1967-1968 y el hispano húngaro en la 1988-1989.

En total, el Espanyol ha visitado al Elche en 25 partidos oficiales. El balance es de 13 victorias locales, siete empates y cinco triunfos visitantes. Los números, pese a esta última década sin ganar, dan ventaja a los franjiverdes de cara al domingo. Será un día para repetir aquellas victorias del pasado. Si perdió Di Stéfano, puede perder cualquiera.