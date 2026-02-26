El filial del Elche: en línea ascendente y sumando internacionalidades

A falta de alegrías en el primer equipo en el 2026, el Elche Ilicitano atraviesa su momento más dulce de la temporada. El filial entrenado por Carlos Cuéllar consiguió salir por primera vez del descenso el pasado fin de semana, tras ganar 2-5 al Yugo Socuéllamos. Solamente ha perdido un partido en los últimos tres meses, frente al Sanse, segundo clasificado. Y, pese al adiós definitivo de Adam Boayar, ya fijo en el primer equipo, y de Ali Houary, cedido en el Mirandés, el equipo ha logrado una estabilidad futbolística que le permite salir de la zona baja de la tabla.

El segundo equipo franjiverde es 12º clasificado con 28 puntos, a dos puntos del descenso y a nueve del "play-off", con un partido pendiente. Al margen de la mejora grupal, en la que el club, con Eder Sarabia a la cabeza, ha confiado pese al mal inicio, el Ilicitano se reforzó en el mercado de invierno con dos futbolistas que están aportando rendimiento inmediato.

El primero, y más sonado, fue el fichaje de Álex Sánchez, hijo de Míchel Sánchez (entrenador del Girona). El ex del Real Madrid, que firmó hasta junio de 2027, ha caído de pie en la entidad franjiverde. Con tan solo 19 años, se ha convertido en un fijo en la mediapunta del filial y sube frecuentemente a entrenar con el primer equipo. De hecho, llegó a debutar en Primera División en el Ciutat de Valencia hace un mes, con asistencia incluida en la chilena de Adam.

El segundo llegó en las últimas horas del mercado. Menos sonado que Álex, pero también de encaje en el esquema directo. Se trata del barcelonés Juan Piera, de 21 años. Un delantero centro que llega al Ilicitano desde el Ourense, donde apenas tuvo continuidad, y estrenó titularidad el pasado sábado con un gran doblete. El primer tanto, tras una gran acción física individual, superando a varios defensas para definir cruzado. El segundo, con una buena vaselina al portero, para culminar un gran contraataque.

Mayor presencia internacional

Al margen del rendimiento del club, notable desde el inicio del 2026, el Ilicitano también ha aumentado su presencia en convocatorias internacionales. Además de Ali y Adam, llamados por Marruecos sub-20 al principio de la temporada, otros futbolistas como el portero Owen Bosch o el defensor central David Hernández se han convertido en habituales en las listas de las inferiores de la selección española.

El último en ser llamado ha sido el centrocampista Álex Herráiz, de apenas 17 años. El jugador nacido en Elche arrancó la temporada con el Juvenil, pero ha ido derribando puertas hasta el punto de ir convocado con el primer equipo en el Elche-Barcelona del pasado 31 de enero. Un jugador con potencial más para una cantera que, tras un primer tramo de temporada complicado, comienza a funcionar... y a mirar hacia arriba.