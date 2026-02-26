Salinas regresa al Martínez Valero devaluado... y sin sitio

Con solo dos titularidades ligueras en 25 jornadas y valiendo 200.000 euros menos en el mercado. En esa situación deportiva regresa el canterano franjiverde José Salinas al Martínez Valero, este domingo (14 horas), para el vital choque entre el Elche y el Espanyol. El lateral de Callosa de Segura abandonó su club de formación en verano, tras acabar contrato, y firmó en calidad de agente libre por el club perico.

El futbolista formado en la cantera del Elche llegó a Cornellà impulsado por su sobresaliente campaña bajo las órdenes de Eder Sarabia. En la 2024-25, el técnico bilbaíno exprimió todo su potencial. Salinas fue uno de los pilares sobre los que se cimentó el regreso ilicitano a la élite. Tras la consecución del ascenso en Riazor, el jugador tomó la decisión de abandonar el club que le vio crecer... y de momento no está encontrando su sitio.

José Salinas, durante un entrenamiento en su etapa con el Elche. / ECF

En el Espanyol ha jugado 404 minutos en estos primeros seis meses de competición. 180 fueron en Copa del Rey, donde el club blanquiazul fue eliminado en segunda ronda frente al Atlético Baleares, de la Segunda RFEF. Su cota de participación en liga se reduce a 224 minutos repartidos en nueve encuentros, dos de ellos como titular.

Un bagaje demasiado pobre para quien fue uno de los mejores laterales izquierdos la pasada temporada en Segunda. Gran parte de responsabilidad desu poca continuidad la está teniendo Carlos Romero, su competencia específica en la posición. El canterano del Villarreal está firmando una gran campaña, en la que también está aportando en fase ofensiva con cuatro goles y dos asistencias.

Valor de mercado en caída

La temporada pasada, Salinas arrancó con un valor de mercado de 1 millón de euros según el portal Transfermarkt, especializado en el mercado de fichajes. Su gran rendimiento en sus últimos pasos como franjiverde le llevó a crecer hasta los 3 millones de euros en apenas nueve meses.

Ese pico de valor de mercado, alcanzado en el mes de junio cuando firmó libre por el Espanyol, se ha reducido tras su caída al ostracismo como perico. Su valor se ha reducido en 200 mil euros, pasando a estar valorado para Transfermarkt en 2.8 millones de euros.

Salinas, contento durante un entreno con el Espantol. / RCDE

El callosino vuelve al Martínez Valero ocho meses después de su adiós, ahora con unos colores distintos a los que le vieron dar el paso al profesionalismo como futbolista. Salvo sorpresa, su reencuentro con el feudo franjiverde apunta a ser partiendo desde el banquillo.