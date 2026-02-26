Elche CF
Sarabia no se sentará en el banquillo en el Elche-Espanyol
El Comité de disciplina desestima las alegaciones presentadas por el club franjiverde para anular la amonestación del técnico en San Mamés y sanciona también a Yago de Santiago con dos partidos de suspensión
Eder Sarabia se perderá el trascendental Elche-Espanyol de este domingo (14 horas), en el estadio Martínez Valero. El técnico bilbaíno vio en San Mamés la quinta tarjeta amarilla de la temporada y cumplirá un partido de sanción.
El club franjiverde presentó alegaciones citando que el acta "no recoge el momento exacto en el que se produjo la amonestación y que en ningún momento se procedió a amonestar a D. Eder Sarabia Armesto". Estas han sido desestimadas por el Comité de disciplina de la RFEF, que considera que no queda acreditado ningún "error material manifiesto que permita alterar los hechos reflejados en el acta arbitral".
Será el tercer partido que se pierda Sarabia esta temporada. El entrenador del Elche fue expulsado en El Sadar a principio de temporada, en la jornada 6. Entonces, fue sancionado con dos partidos que cumplió frente al Celta y al Alavés. Además, también fue expulsado frente al Betis en los octavos de la Copa del Rey, sanción que cumplirá el próximo curso en el torneo copero.
Yago, otros dos
Además de al entrenador, el Comité también ha sancionado con dos partidos de suspensión al extremo Yago de Santiago por "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros".
El jugador gallego, que no participó en el partido, fue expulsado por roja directa en San Mamés por decirle a Hernández Hernández, árbitro del choque, "es una puta vergüenza".
