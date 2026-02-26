Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Familiar funcionario Les NausInfluencers VPOEl tiempo AlicanteCaos tráfico centro AlicanteVacaciones más cortasAlicante 23F
instagramlinkedin

Elche CF | Rueda de prensa

Víctor Chust: "Saldremos al Elche-Espanyol como si fuera una final"

El central cedido por el Cádiz reitera su deseo de seguir como franjiverde la próxima temporada

Víctor Chust salta a Mestalla como titular para el Valencia-Elche.

Víctor Chust salta a Mestalla como titular para el Valencia-Elche. / Jesús Hernández / ECF

EFE

El defensa Víctor Chust, que juega en el Elche cedido por el Cádiz, aseguró este jueves que le gustaría seguir la próxima temporada en el equipo ilicitano en Primera División.

El jugador valenciano, que se ha convertido en uno de los fijos en las alineaciones del técnico Eder Sarabia, admitió en una rueda de prensa que al principio le costó adaptarse a las exigencias tácticas del equipo, pero aseguró que cada vez se encuentra mejor y que desea continuar porque esta "aprendiendo mucho".

El central indicó que el equipo, en crisis de resultados al no haber ganado aún en 2026, ha hecho "borrón" esta semana para centrarse en el partido ante el Espanyol y lograr por fin un triunfo.

"Todos los partidos son importantes, porque los puntos que se van ya no vuelven, pero el de este fin de semana más si cabe", dijo el valenciano, que indicó que el Espanyol, también en mala dinámica, será un rival "peligroso" porque tendrá "las mismas ganas de ganar y de hacer un buen partido" que el Elche.

"Saldremos como si fuera una final", añadió el central, que aseveró que el vestuario, a pesar de la mala racha, está tranquilo. "Tenemos clara la idea de juego y sabemos cómo conseguir los resultados", dijo. Chust destacó la importancia de recuperar la "solidez defensiva" e insistió en que el vestuario tiene la sensación de que va a sacar la situación "adelante" a pesar de la presión de sentir la zona de descenso cada vez más próxima.

"La presión siempre ha estado y va a estar, pero nos centramos en lo que podemos controlar. Vamos a muerte con nuestra idea de juego", insistió el defensor, que pronosticó un partido "muy difícil" ante el Espanyol.

Noticias relacionadas

"Creo que nos darán la iniciativa del juego y que esperarán para aprovechar sus virtudes como las transiciones y correr a la espalda. Me da la sensación de que será un partido largo y que ninguno lo tendrá ganado en el minuto 10", pronosticó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
  2. El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
  3. Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
  4. La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor
  5. De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
  6. El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
  7. La promoción de 1976 del Colegio Jesús-María Vistahermosa de Alicante celebra su 33º aniversario
  8. La Generalitat confirma que prescinde de la Senda del Poeta y apuesta por otras actividades para jóvenes de entre 12 y 30 años

Víctor Chust: "Saldremos al Elche-Espanyol como si fuera una final"

Víctor Chust: "Saldremos al Elche-Espanyol como si fuera una final"

Ryanair presenta en Elche su nueva programación de vuelos

Ryanair presenta en Elche su nueva programación de vuelos

Sanidad vigila más casos sospechosos de sarampión en Alicante tras el brote inicial

Sanidad vigila más casos sospechosos de sarampión en Alicante tras el brote inicial

Este mes con VIAJAR marzo descubre Mongolia, las Highlands y los mejores destinos para Semana Santa

Este mes con VIAJAR marzo descubre Mongolia, las Highlands y los mejores destinos para Semana Santa

Presentación en Elche de la nueva programación de Ryanair

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Puedes cobrar las horas extra dos veces si tu empresa comete este error"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Puedes cobrar las horas extra dos veces si tu empresa comete este error"

El eclipse solar total de 2026 rozará Alicante: será el primero en más de un siglo y así podrás verlo sin riesgos

El eclipse solar total de 2026 rozará Alicante: será el primero en más de un siglo y así podrás verlo sin riesgos

Procesan al ex número dos del PSOE andaluz y a un exconsejero por los cursos de formación

Procesan al ex número dos del PSOE andaluz y a un exconsejero por los cursos de formación
Tracking Pixel Contents