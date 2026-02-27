Horario y dónde ver el Elche-Espanyol de la jornada 26 de Primera División

El Elche recibe al RCD Espanyol, sumidos ambos en una mala racha de resultados, este domingo 1 de marzo, a las 14 horas, en el Martínez Valero. El partido, correspondiente a la jornada 26 de Primera División enfrentará a los únicos dos equipos de la competición que todavía no saben lo que es ganar en 2026.

Tras la derrota en San Mamés, el Elche acumula ya ocho jornadas seguidas sin conocer la victoria. Cinco derrotas y tres empates en los dos primeros meses del año dejan al equipo de Eder Sarabia 16º clasificado, solo un punto por encima del descenso y en su peor posición de toda la temporada.

El Espanyol, por su parte, tampoco sabe lo que es ganar desde el cambio de año. Los de Manolo González acumulan seis derrotas y dos empates que los sitúan como el peor equipo de La Liga en 2026. Aun con eso, el buen arranque del equipo en la primera vuelta les permite llegar al partido en 7ª posición a tan solo dos puntos de puestos europeos.

En el partido de la primera vuelta, disputado en la jornada 10, allá por octubre, en el RCDE Stadium, los pericos lograron imponerse por 1-0 gracias al solitario gol de Carlos Romero. Del once que presentó Sarabia aquel día, solo Álvaro Núñez no estará presente debido a su salida hacia Vigo durante el último día del mercado invernal.

Aleix Febas conduce un balón durante el partido de ida contra el Espanyol. / LOF

¿Dónde ver por TV el Elche-Espanyol?

El partido entre Elche y Espanyol de este domingo podrá seguirse en abierto a través Teledeporte, además de hacerlo en la página web de RTVE. Además, el espectador podrá verlo desde las apps de DAZN y RTVE y el canal de Movistar + La Liga. En todo caso, desde media hora antes del encuentro se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos equipos.