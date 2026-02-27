Sarabia, en la previa del Elche-Espanyol: "No es momento de cambiar, hay muchas cosas a las que agarrarse"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, sigue confiando en su estilo de juego pese a la falta de resultados. "Si escuchas a los rivales, nos dan mucho valor por lo que hacemos", afirmó el técnico en la previa del Elche-Espanyol, de este domingo (14 horas). "Hay que ser riguroso en lo que hacemos bien y reforzarlo, y hacer autocrítica en lo que queremos mejorar. No es momento de cambiar todo porque no ganamos, hay muchas cosas a las que agarrarse", añadió el entrenador.

El bilbaíno remarcó la importancia de controlar "el peso del partido, porque ellos se pueden encontrar muy cómodos en situaciones defensivas. Entiendo que van a ser verticales y ahí tendremos que ser capaces de controlar los detalles que marquen la diferencia". Sarabia también abordó la mala racha de resultados que atraviesan ambos conjuntos: "Hicieron una grandísima primera vuelta, pero es una liga muy complicada. Si lo analizas seguramente no haya muchas cosas diferentes a lo que hacían antes, quizás hay algún jugador menos inspirado o acciones puntuales, como también nos pasa a nosotros".

De cara al próximo partido, el técnico afirmó que tratarán de repetir el nivel que mostraron en el último encuentro en el Martínez Valero, frente a Osasuna. "Creo que lo vamos a poder llevar (el partido) a donde queremos, pero esos detalles también hay que manejarlos como hicimos contra Osasuna, ese es el espejo donde nos miramos actualmente", declaró Sarabia. El míster también puso el foco en el apartado mental. "Eso te hace no entender algunas cosas u ofuscarte en ciertas situaciones de juego. Cuanto más apretado está todo, es más difícil de gestionar y ahí es donde tenemos que demostrar nuestra fortaleza mental y nuestra unidad. Sin duda va a ser un partido de emociones, ya que en noventa minutos pueden pasar muchas cosas", añadió.

Sarabia y los árbitros, un amor imposible

El próximo partido verá a Eder Sarabia alejado del banquillo franjiverde tras recibir su quinta amarilla frente al Athletic. Sobre su relación con los árbitros, el bilbaíno declaró: "El lunes tuve una reunión de dos horas con el jefe de los árbitros. He intentado aprender y estar a la última, pero, al igual que yo me puedo equivocar con un cambio y lo explico, me gusta, con respeto, poder hablar con ellos de una actuación arbitral". Respecto al polémico penalti de Pedro Bigas, el entrenador manifestó: "Estamos preocupados porque hay cosas que nos cuesta entender. Por eso pedí la videollamada. (Durante esta) Hablamos un poco de todo, incluso de jugadas ajenas como la de Almeyda porque quiero entender el porqué de ciertas acciones. Nosotros le pedimos poder tener cierta actitud dialogante. Mi quinta amarilla fue porque, en el túnel de vestuarios, me acerqué y le dije "¿Crees que es una jugada para que te llame el VAR?", con un tono normal y sin faltas de respeto. Aun así acabó poniéndome como amonestado en el acta".

Eder Sarabia, a la izquierda, y su sustituto este domingo como primer entrenador, Jon López, a la derecha. / Jesús Hernández / ECF

Pese a ello, el entrenador también supo salir en defensa de los colegiados. "Creo que todos tenemos que mejorar. Ellos me transmitieron un sentimiento de autocrítica y ganas de evolución, pero también les entiendo. Si desde que empiezan con 10 años a arbitrar se les insulta, es lógico que acaben forjando esa personalidad y se vayan cerrando. El primero que tiene que dar ejemplo soy yo. El otro día no tuvo ningún sentido mi reacción con Valverde y por eso sentía que tenía que pedir perdón", expresó Sarabia.

Un futuro sin Febas

En los últimos días, saltaba un rumor que relaciona el futuro de Aleix Febas con el Espanyol. Previo a enfrentarse al conjunto perico, el entrenador no pudo escapar de preguntas relacionadas con el catalán. "Si justo antes de jugar contra el Espanyol sale esta noticia es o porque quieren desestabilizarnos o porque alguien es muy torpe. No podemos hacerle caso a todos los rumores porque nos volveríamos locos", afirmó Sarabia. "Esté tres meses o tres años, espero que podamos disfrutarle al máximo y nos dé lo mejor que tiene", añadió.

Aleix Febas posa junto a Pedro Schinocca, director general del club, en su homenaje tras cumplir 100 partidos con el Elche. / Áxel Álvarez

Antes de marcharse, el técnico tuvo tiempo para dirigirse a la afición. "Percibimos que la gente está con nosotros, que les encantaría saltar al campo a despejar un córner. Estoy convencido de que el domingo habrá muchísima gente. El equipo está preparado para ello y, salvo Héctor Fort, estamos todos disponibles. Quiero animarles (a la afición) a que estén con nosotros porque creo que, en el tiempo en el que he estado, han sido clave", concluyó Sarabia.